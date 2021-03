Rugby. Sanctionner un sélectionneur, est-ce déjà arrivé ?

Fabien Galthié est sous le feu des critiques et risque une sanction après avoir été suspecté d'avoir percé la bulle sanitaire. Avant lui, d'autres sélectionneurs ou membre d'un staff ont été punis.

Depuis quelques jours, le sélectionneur du XV de France Fabien Galthié est sous le feu des critiques, suspecté d'avoir percé la bulle sanitaire tricolore. Depuis, une ridicule chasse aux sorcières est lancée, où tout le monde y ajoute son grain de sel. Parmi eux, l'ancien sélectionneur Jean-Claude Skrela qui a émis le souhait dans les colonnes du Figaro, de voir ''des sanctions'' appliquées si ''il y a mensonge'' autour du cluster du XV de France. La ministre déléguée aux Sports, Roxana Maracineanu a même demandé une enquête. Lunaire. Si Bernard Laporte a balayé d'un revers de la main une hypothétique sanction envers son sélectionneur, il n'est pas exclu de voir dans les semaines à venir, une fois cette fameuse enquête terminée, la tendance s'inverser. Toujours est-il que cette épisode nous a permis de nous intéresser aux sélectionneurs ou adjoints déjà sanctionnés pour de multiples raisons.

1- 2019 : Rob Howley (adjoint du Pays de Galles)

Nous sommes en septembre 2019, à quelques jours de l'ouverture de la Coupe du Monde 2019. Le Pays de Galles prépare son entrée en lice face à la Géorgie quand la nouvelle tombe. Rob Howley, entraîneur adjoint de Warren Gatland est pris la main dans le sac et renvoyé dans son pays. La raison ? L'ancien demi de mêlée gallois est accusé d'avoir enfreint l'article 6 du règlement de World Rugby, portant sur les paris et la corruption. En effet, Howley a parié entre 2015 et 2019 sur 363 matchs de rugby. Parmi eux, 24 sur le Pays de Galles, l'équipe qu'il entraînait. Après quelques mois de réflexion, la WRU (Fédération Galloise de rugby) annonçait en décembre 2019, une suspension de toutes les activités liées au rugby pendant 18 mois dont 9 avec sursis. En mai 2020, Rob Howley était revenu sur cet épisode pour The Mail on Sunday. Selon lui, la mort de sa soeur qu'il avait placé dans une maison loin de sa mère afin de lutter contre l'alcoolisme et la dépression a été l'élément déclencheur : ''Je me sens responsable de sa mort. En la mettant seule dans cette maison, j'ai créé un environnement lui permettant de se suicider. Son alcoolisme s'est aggravé. J'ai eu le sentiment d'avoir creusé sa propre tombe. Concernant les paris, je n'ai jamais fait cela pour de l'argent. Cela n'a pas été une addiction. C'était pour m'échapper, une manière d'oublier.''

2- 2015 : Andy Farrell et Graham Rowntree (adjoints de l'Angleterre)

Sanction bien plus légère mais sanction quand même. Nous sommes à la Coupe du Monde 2015. Après avoir été battus par les Gallois, les Anglais sont plus que jamais dans la tourmente. Ils doivent vaincre l'Australie pour espérer rester en vie dans leur propre Mondial. Mais rien ne se passe comme prévu. À la mi-temps, c'est alors que le staff anglais, Andy Farrell et Graham Rowntree en tête, s'écharpe avec l'arbitre de la rencontre, Romain Poite. Après une enquête, World Rugby sanctionne les deux protagonistes pour ''rupture du protocole de communication durant un match''. Résultat, ''un accès restreint au vestiaire anglais et au tunnel d'accès au terrain'' pour le match suivant face à l'Uruguay. Une sanction légère et clémente.

3- 2017 : Guy Novès (sélectionneur de la France)

Nous sommes en décembre 2017. Cela fait maintenant bientôt deux ans que Guy Novès est sélectionneur du XV de France. À sa prise de fonction voulu par Pierre Camou à l'époque, il est attendu comme le messie, pour redorer un blason de l'équipe de France terni par une Coupe du Monde 2015 médiocre, avec en prime cette déculottée en quart de finale face aux All Blacks et un mandat de Phillipe Saint-André raté. Malheureusement, l'alchimie ne prendra pas, l'ancien entraîneur du Stade Toulousain se verra fragilisé depuis l'élection de Bernard Laporte à la tête de la FFR, en décembre 2016. Ce dernier se séparera de Novès donc en décembre 2017 pour ''faute grave'' justifiant cela par un manque de résultat, le remplaçant par Jacques Brunel. Novès contre-attaque et une guerre entre les deux parties s'enclenchent. Là encore, l'affaire se réglera devant les Prud'hommes, et Novès obtiendra 1 million d'euros de la part de la FFR.