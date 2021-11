RUGBY. Ces cinq Tricolores pourraient jouer pour les All Blacks selon Charlie Faumuina

L'ancien All Black et désormais pilier du Stade Toulousain Charlie Faumuina a cité cinq joueurs qui selon lui auraient une place dans le XV de départ néo-zélandais.

COMPOSITION. Les All Blacks sans Beauden Barrett contre les Bleus, Aaron Smith face à Dupont !Le face à face tant attendu va avoir lieu ce samedi au Stade de France. Antoine Dupont et Aaron Smith seront tous les deux sur la pelouse de Saint-Denis pour le choc entre les Bleus et les All Blacks. De quoi permettre de savoir qui est le meilleur demi de mêlée du monde à l'heure actuelle. Le Néo-zélandais confiait il y a plusieurs semaines que le Toulousain était ce qui se faisait de mieux sur la planète ovale chez les numéros 9. Le pilier Charlie Faumuina, qui a eu la chance de jouer avec les deux, partage son avis. "Je crois qu’Antoine a des qualités très spéciales. Ce sont deux joueurs incroyables, mais qui ont des superpouvoirs différents." Interrogé par le Midi Olympique en amont du match face à ses compatriotes, le joueur du Stade Toulousain estime que parmi les joueurs du XV de France Antoine Dupont est l'un de ceux qui pourraient jouer avec les All Blacks. Découvrez qui sont les quatre autres Bleus cités par l'ancien international néo-zélandais :

Je crois qu’il pourrait débuter à sa place ! Ensuite, qui d’autre ? Je pense que Cissou et Ju Marchand pourraient débuter aussi. Julien serait en concurrence avec Codie Taylor et le choix ne serait pas évident ! En plus ils se ressemblent vraiment, Ju et Codie sont des joueurs très agressifs. Ensuite, qui je pourrais mettre ? Je songe à des joueurs en dehors de Toulouse… Ah ! Virimi Vakatawa. Je pense qu’il pourrait débuter avec les Blacks, et Gaël Fickou pourrait prendre place sur le banc. Vakatawa est une vraie menace pour les défenses… Il réussit des passes après contacts incroyables.