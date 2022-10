RUGBY. BOOM ! Ces futures stars du Top 14 viennent dynamiter Marcoussis en vue des JO

La FFR a révélé les noms des joueurs qui étaient concernés par la liste “Objectif 2024”. Évoluant en Top 14, ils devront être disponibles pour France 7.

C’est une nouveauté qui va sûrement amener quelques débats. Ce vendredi 14 octobre, un communiqué venu tout droit de Marcoussis permet de connaître la liste des joueurs “Objectif 2024”. Qu’es aquo ? La convention “Objectif 2024” est un accord signé entre la LNR et France 7. Elle permet à la sélection septiste de réclamer 12 joueurs des effectifs professionnels de Top 14 et Pro D2. Ainsi, cette démarche renforce l’équipe de France à 7 en vue des Jeux Olympiques 2024. Pour cette première réquisition, aucun joueur de Pro D2 n’a été demandé. Seuls des pensionnaires de Top 14 figurent parmi les élus. SEVENS. Tous les résultats de la France à la Coupe du monde de rugby à 7 2022



Toulouse, Pau, Bayonne et autres garnissent l’effectif

Dans le lot, on retrouve notamment des belles promesses du championnat telles que Dimitri Delibes (Toulouse) et Pierre Boudehent (La Rochelle). Ces deux joueurs pointent déjà tous deux à plus de 300 minutes avec leurs clubs respectifs cette saison. Autre particularité, ils sont reconnus pour leur polyvalence remarquable sur la ligne des trois-quarts. Ils peuvent aussi bien évoluer au centre ou à l’aile. À noter, que le Rochelais possède déjà la bagatelle de 46 sélections avec France 7 à son actif.

Parmi les autres sélectionnés, on retrouve aussi Jean-Pascal Barraque (Clermont), Antoine Zeghdar (Castres), Jean-Teiva Jacquelain (Bayonne) et Rayan Rebbadj (Toulon) qui connaissent bien France 7. Chez les petits nouveaux de la sélection à 7, on retrouve également : Thomas Carol (Pau), Mateo Garcia (Bordeaux), Mathieu Hirigoyen (Stade Français), Dorian Laborde (Perpignan), Paul Leraitre (Racing 92) et Pierre Lucas (Montpellier).

Ainsi, les clubs de Top 14 se retrouvent de plus en plus impliqués dans cette autre discipline du ballon ovale. Lucien Simon, vice-président de la Ligue Nationale de Rugby, chargé des affaires sportives et de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS, confirme cette dynamique. Dans un communiqué officiel, il déclare : “Après la création de l’IN EXTENSO SUPERSEVENS, la liste du groupe Objectif 2024 est une nouvelle étape franchie par la LNR et la FFR pour permettre le développement du rugby à 7. Les clubs professionnels ont répondu présent pour offrir à France 7 les conditions de ses succès futurs.”

En complément, voici le reste des joueurs qui sont attendus avec l'équipe masculine de France 7 pour cette saison 2022/2023 du World Rugby Senvens Series :

Joueurs sous contrat FFR

Joueurs espoirs conventionnés