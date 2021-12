RUGBY. Après des années d’attente, Quade Cooper obtient la citoyenneté australienne

Après des années d’attente, l’ancien joueur du RCT a enfin ses papiers australiens. La fin d'un long combat aprèsêtre arrivé en Australie à l'âge de 13 ans.

C’était une histoire qui avait des allures de serpent de mer, mais désormais, c'est chose faite. Quade Cooper est australien. Et pas n’importe quel australien, puisqu’il culmine à plus de 70 sélections avec les Wallabies. L’histoire entre l’ancien joueur du RCT et l'île continent est assez particulière. Né en Nouvelle-Zélande et possédant des origines Maori, il arrive en Australie à l’âge de 13 ans. Avec ses parents, ils s’habituent à la vie australienne et continuent de jouer à leur sport fétiche : le rugby à XV. Quelque temps après, le joueur se fait repérer par l’un des agents dépêchés par la fédération australienne. Ce dernier lui propose de se ranger du côté de la sélection des Wallabies plutôt que de celle des All Blacks en l’échange d’une bourse d’étude. Par la suite, le joueur aux appuis électriques a gravi les échelons et eu la carrière qu’on lui connaît. Cependant, malgré ce parcours dévoué au rugby Gold and Green, l’accès à la citoyenneté a toujours été un problème pour le joueur. En effet, “ses demandes de citoyenneté ont été refusées à plusieurs reprises” selon un article de Le Figaro paru en septembre.

Tout aurait changé lors du retour historique du joueur en sélection cet été pour offrir la victoire à son équipe face aux champions du monde sud-africains. Suite à ce match, nombreux auraient été les fans australiens a plaidé en faveur du joueur. Une action qui a visiblement payée puisque le joueur a annoncé avoir obtenu le statut de citoyen australien sur son compte Instagram. Ceci arrivant 20 ans après son arrivée au pays. Bien qu’heureux de sa nouvelle situation, le joueur n’a pas hésité à en remettre une couche sur le dos de l’administration de son nouveau pays. Il dit :

C’est une journée folle aujourd'hui, je ne vais pas mentir. J'étais super nerveux, car il y avait des questions difficiles dans l'examen de citoyenneté et je pensais que si j'échouais, les efforts de tout le monde auraient été réduits à néant. Mais en vérité, le changement de statut en lui-même est une victoire. Mon frère et coéquipier des Wallabies, Joe Tomane, a été expulsé du pays dans lequel il vit depuis l'âge de 9 mois et a été contraint de prendre l'avion et de rester en quarantaine en Nouvelle-Zélande au début de l'année parce qu'il ne répondait pas, lui non plus, aux critères d'identification des Australiens, même si nous portions ensemble le maillot vert et or.”