RUGBY. Aidons nos clubs à se développer, devenez bénévoles pour la FFR !

À l'heure où le rugby en France prend de plus en plus de place, les clubs ont besoin d'huile de coude et de gens dévoués. N'hésitez pas, engagez-vous dans le bénévolat.

Le rugby et ses valeurs

Vecteur de lien social, le rugby est véritablement l'école de la vie. Des amitiés qui durent des décennies, des souvenirs gravés à vie et des entraînements où la joie règne, c'est donc ça le rugby.

Nous connaissons tous cet entraîneur un peu ronchons, mais qui, au fond de lui, aime ses joueurs comme ses propres enfants. Ce même éducateur qui vous a transmis la passion du ballon ovale dès votre plus jeune âge. Lorsque vous le croisez quelques années plus tard, vous êtes fiers d'être encore sur les terrains le week-end.

Chaque année, le rugby réussi à convaincre de nouveaux adhérents, et cette statistique sera amplifiée cette année avec la Coupe du monde en France, qui sera certainement la raison principale de bons nombres de nouveaux licenciés. Les résultats de l'équipe de France depuis désormais quatre ans ont révélé des passions naissantes chez les plus jeunes, mais également pour les personnes qui sont de l'autre côté du terrain.

En effet, avec l'arrivée de nouveaux joueurs, les clubs ont besoin de bénévoles, de personnes dévouées pour le bon fonctionnement d'une équipe. Ces bénévoles sont le point d'ancrage des clubs amateurs, l'ossature sur qui l'école de rugby peut se reposer. Que ce soient des entraîneurs, des administratifs, des cuisiniers ou bien simplement des coups de main, tous les soutiens sont bons !

Être bénévole, accessible pour tous

Il n'y a pas d'âge pour devenir un bénévole engagé pour son club de cœur ! Bien souvent, nous pensons directement aux personnes retraitées, car elles sont la majorité des bénévoles en France. Il faut dire que c'est un excellent moyen de rester actifs, et de garder des liens sociaux solides. À la retraite, il y a forcément plus de temps à occuper, et s'investir dans une cause qu'on aime peut-être un passe-temps formidable.

Néanmoins, les étudiants aussi peuvent devenir bénévoles ! Mettre ses études au service d'un club est gagnant-gagnant, et permet aussi d'enrichir son réseau professionnel avant de se lancer dans la vie active.

La FFR chouchoute ses bénévoles

Sans bénévoles dans le rugby français, rien ne serait possible et ça, la fédération française de rugby l'a bien compris ! Pour rendre hommage à ses bénévoles, la FFR met en place dans les ligues de Nouvelle-Aquitaine et d'Auvergne Rhône-Alpes le "1 club 1 bénévole". L'objectif est de récompenser un bénévole pour son dévouement au sein de sa structure et de le convier à assister à un match du XV de France féminin, ou U20 en fonction du calendrier du territoire. L'année dernière, les bénévoles ont pu profiter d’un moment convivial avant le match confrontant le XV de France féminin au Pays de Galles qui s’est déroulé au stade des Alpes de Grenoble.

Il y a par ailleurs, le prix du bénévolat, qui a pour objectif de mettre en lumière les bénévoles de tous les territoires, lors d'un week-end complet, à Paris. Au programme, une visite du Centre National de Rugby, une remise de trophées ainsi qu’une visite de Paris et pour clôturer cet événement, un match de l’équipe de France. Cette année, les bénévoles ont eu la chance d'observer le match entre la France et l'Écosse, lors du Tournoi des 6 Nations, et même de fouler la pelouse à la mi-temps.

Un système de médailles a aussi été imaginé par la FFR, comme pour les combattants français, en fonction de l'expérience et du temps de dévouement, explications :

Médaille d’or : titulaire de la médaille vermeil depuis au moins 10 ans.

Médaille vermeille : minimum 20 ans d’activité dans le rugby français et titulaire de la médaille d’argent depuis au moins 7 ans.

Médaille d’argent : minimum 15 ans d’activité dans le rugby français et titulaire de la médaille de bronze depuis au moins 5 ans.

Médaille de bronze : minimum 10 ans d’activité dans le rugby français.

(lien tracké)

Outres ces récompenses de la part de la fédération, les bénévoles font partie de la grande famille du rugby, sont reconnus dans chacun des clubs à leur juste valeur, et apprécier de tous pour leur dévouement.