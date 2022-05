RUGBY. ''A moins qu’ils ne choppent une gastro le matin du match'', Imanol n'y croit pas trop

L'ancien Tricolore Imanol Harinordoquy estime que le Leinster est largement favori pour la finale de la Champions Cup face au Stade Rochelais.

Champions Cup. Stade Rochelais. Coup dur à La Rochelle : vers une fin de saison pour Tawera Kerr-Barlow ?Le Stade Rochelais défiera le Leinster samedi 28 mai en finale de la Champions Cup. Un match au sommet pour les Maritimes qui restent sur un revers à ce stade de la compétition l'an passé face à Toulouse. Des Toulousains qui ont été battus par ces mêmes Irlandais en demie. La Rochelle a déjà battu la province irlandaise par le passé. Il y a un an, emmenés par un énorme Skelton, les Rochelais sortaient le Leinster en demi-finale pour rejoindre le Stade. Mais cette année, les Irlandais semblent plus forts que jamais. Non seulement il n'y aura plus l'effet de surprise pour les Maritimes, mais ils seront privés d'éléments importants. Face à une formation qui prépare ce match depuis un an et qui a économisé toutes ses forces pendant des mois, rares sont ceux qui voient le Stade Rochelais s'imposer à Marseille. Imanol Harinordoquy a été impressionné par le Leinster comme il le confie via Rugbyrama :

J'ai trouvé La Rochelle impressionnant cette année notamment quand Skelton joue. Là, ça va poser problème. Et là, ils vont tomber sur une équipe qui vole en ce moment. C'est un OVNI. Ils ont une fraicheur impressionnante, ils ont un collectif rodé, il y a des options de jeu dans tous les sens, les ballons sortent à une vitesse incroyable parce qu'ils cabossent tout le monde devant. Honnêtement, ils sont inarrêtables. À moins qu’ils ne choppent tous une gastro le matin du match, je ne vois pas comment ils pourraient passer à côté ! »

L'an passé, les Rochelais avaient aussi été portés par leur charnière Kerr-Barlow-West. Or, le premier est forfait pour ce match et le second n'a pas été à la hauteur face aux perches en demie. À ce niveau de compétition, chaque point compte. Un match se joue sur des détails. "Le souci c’est quand on arrive à ce niveau de la compétition, il n’y a pas beaucoup de points faibles chez les équipes donc ça défend très fort, ça cogne fort. Et quand ça cogne fort, il te faut un buteur qui fait preuve de sang froid et qui enquille les points." Face aux Irlandais, les Maritimes n'auront sans doute que peu d'occasions de score. Ils devront être efficaces dans tous les compartiments du jeu. Devant, c'est une certitude, mais aussi face aux poteaux.