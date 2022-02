RUGBY. 6 Nations. Sebastian Negri remercie Ellis Genge de lui avoir porté secours

À peine quinze minutes après son entrée en jeu face à l'Angleterre pour la rencontre de la deuxième journée du Tournoi des Six Nations entre l'Italie et l'Angleterre, le flanker Sebastian Negri a été victime d'un KO impressionnant suite à une percussion face à Nick Isiekwe et Ellis Genge. Ce dernier, s'aperçevant que l'Italien était allongé sur le dos inconscient, s'est empressé d'alerter le corps arbitral pour que les soigneurs se pressent au chevet du joueur de Trévise.

Un geste dont le principal intéressé a tenu à saluer sur Twitter : "Merci beaucoup Ellis Genge, j'ai apprécié ce que tu as fait. Tout va bien de mon côté, je me sens beaucoup mieux. Je te souhaite à toi et tes amis anglais le meilleur pour la suite du 6 nations. On se capte rapidement ".

Thank you so much @EllisGenge 🙏🏼appreciate all you did. You are a top man. All good this side and feeling a lot better 👍🏼wishing you and all the @EnglandRugby lads all the best for the rest of the @SixNationsRugby. Catch up with you soon, Safe travels back home today