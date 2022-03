RUGBY. 6 Nations. L'équipe de France ''n’a pas encore atteint sa plénitude'' selon Martin Johnson

L'ancien capitaine de l'Angleterre championne du monde Martin Johnson donne son ressenti sur l'équipe de France avant le Crunch dans le Tournoi.

RUGBY. 6 Nations. ''Le plus gros match de la France depuis la finale de la Coupe du monde 2011''Ce samedi à Saint-Denis, l'équipe de France passe un très gros test. Sans doute le plus gros depuis que Fabien Galthié a pris les commandes de la sélection tricolore. Les Bleus ont rendez-vous avec l'Angleterre mais surtout avec l'histoire. Ce match doit non seulement servir à valider tout le travail accompli jusqu'à présent. Mais il doit également mettre la France sur les bons rails en vue du Mondial. Pour Martin Johnson via Sud Ouest, "elle n’a pas encore atteint sa plénitude mais elle a déjà beaucoup de choses sur lesquelles construire. Elle a vraiment un énorme potentiel." L'ancien capitaine anglais, champion du monde en 2003, a vu de très belles choses chez les Bleus face aux All Blacks notamment. Mais elle doit aller encore plus loin si elle veut remporter le titre suprême l'an prochain. Et ça passe par une victoire face à ses compatriotes.

C’est important qu’elle ait un rendez-vous comme celui de samedi à négocier dans la perspective de la Coupe du monde à la maison. Car tout ce qui importe c’est votre capacité à être performant quand tout le poids des attentes est sur vos épaules et que l’adversaire n’a qu’un objectif, vous arrêtez.

Tout dans cette rencontre fait penser à une finale de Coupe du monde : l'atmosphère, la pression du résultat, le lieu et l'adversaire. Autant d'éléments difficiles à négocier pour une jeune équipe. Mais elle dispose non seulement de beaucoup de talent mais aussi de cordes à son arc pour sortir gagnante. "Ce qui me semble intéressant, c’est que l’équipe de France peut s’exprimer de façons différentes. Elle a un pack puissant mais qui est à l’aise avec le ballon. Elle a une excellente charnière. Elle est multidimensionnelle." L'équipe de France a montré plusieurs visages durant ce Tournoi, tantôt spectaculaire contre l'Écosse puis cantonnée en défense face au Pays de Galles. Une rencontre dont elle a très certainement tiré des leçons en vue du Crunch. "Je l’ai trouvée hésitante dans ses options à Cardiff. Est-ce que Dupont a été critiqué ? Parce que je l’ai rarement vu aussi peu efficace. C’est un joueur fantastique qui trouve toujours des solutions habituellement." RUGBY. 6 Nations. Antoine Dupont, l'autre atout primordial de la défense TricoloreCertes, le capitaine des Bleus a moins pesé en attaque à Cardiff, mais son travail en défense est à saluer tout comme celui de tous les joueurs présents sur la feuille de match. "La défense française est vraiment solide. Si vous ne concédez que neuf points dans un match, il y a de bonnes chances que vous imposiez." Les Bleus pourront-ils aussi bien contenir les assauts d'Anglais bien décidés à gâcher la fête des Tricolores ? Pour s'éviter des frayeurs et remporter un premier titre depuis 12 ans, les hommes de Galthié seraient bien inspirés d'élever également le curseur en attaque. On vous l'a dit en préambule de cet article : ce sera un test physique, mais aussi mental pour les Bleus. Vont-ils le passer haut la main ?