RUGBY. 6 Nations. L'équipe de France face à l'Italie avec Dupont et Jaminet mais sans Jalibert

La composition de l'équipe pour le match face à l'italie dans le Tournoi des 6 Nations a été dévoilée ce vendredi. Dupont et Ntamack sont associés à la charnière.

La première composition de l'équipe de France dans ce Tournoi 2022 a été dévoilée ce vendredi. Le Bordelais Jalibert n'est pas présent sur la feuille de match. Sans doute trop juste après sa blessure. En revanche, les Toulousains Dupont et Ntamack débuteront face à l'Italie dimanche. Woki a été une fois de plus aligné en deuxième ligne tandis que le Lyonnais Cretin débutera au poste de numéro 7. Fickou et Danty forment la paire de centre avec Jaminet à l'arrière. On note la présence de Lucu mais surtout de Ramos sur le banc.