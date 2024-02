RUGBY. 6 Nations. Galthié et la FFR ferment les portent du vestiaire aux caméras, le XV de France à ''Huis Clos'' ?

Alors que le XV de France va défier l'Écosse, nous apprenons que les caméras de France Télévisions ne pourront plus filmer directement dans le vestiaire tricolore.

Alors que la série Netflix sur le Tournoi des 6 Nations 2023 a récemment été diffusée sur la plateforme de streaming, Fabien Galthié a selon L'Equipe fait le choix de limiter l'accès des caméras de France Télévisions aux vestiaires. Un lieu autrefois ouvert, symbole d'intimité partagée avec les supporters, se voit désormais préservé.

Bertrand Pelletier, journaliste reporter d'images et fidèle témoin des coulisses tricolores depuis plus de deux décennies, se retrouve repositionné. D'une présence quasi-familiale aux plus proches des joueurs, il devient un observateur à distance. Son objectif étant selon nos confrères à présent confiné aux terrains d'entraînement.

Cette initiative semble s'inscrire dans une volonté plus large de la FFR de maîtriser son image. En soutenant la demande de Galthié, elle cherche à valoriser son propre contenu, notamment à travers la série "Destins mêlés". France Télévisions bénéficiera cependant toujours d'interviews et de moments exclusifs chaque semaine.

France Rugby met à disposition des images filmées par son JRI, comme elle le fait avec Netflix. Cela permet d'alléger le dispositif et d'accueillir un seul caméraman en permanence au lieu de trois.

La restriction s'étend au-delà de France Télévisions, touchant également les ambitions de Netflix, désireux de capturer l'essence du Tournoi des 6 Nations pour ses abonnés. Une deuxième saison de "Full Contact" est d'ailleurs filmée en ce moment. Galthié, avec le soutien de la FFR, impose un cadre strict, limitant les regards extérieurs. Une manière, sans doute, de renforcer l'efficacité et la cohésion du groupe.

La FFR défend sa position en soulignant une rationalisation du dispositif médiatique, privilégiant des moments exclusifs tout en réduisant le nombre de caméras. Un seul caméraman de France Rugby est désormais le pont visuel entre les Bleus et le monde, contrastant avec les pratiques passées.

Cette nouvelle ère questionne l'équilibre entre intimité et accessibilité. La communauté rugbystique, habituée à une proximité sans filtre avec les joueurs, doit-elle se préparer à une relation plus distante, médiatisée par des choix sélectifs ? "Ce qui se passe dans le vestiaire, reste dans le vestiaire", aime parfois lancer certains fans.

Un choix qui satisfera sans doute une partie des supporters quand l'autre sera déçue. Les vestiaires, jadis scènes de fraternité brute, de colère mémorable comme celle de Bernard Laporte ou encore de vérités nues, seront-ils perçus de la même manière à travers le prisme ajusté de "Destins mêlés" ?