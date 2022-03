RUGBY. 6 nations. Equipe de France. Une composition type se dégage à une exception près

Ce vendredi, l'équipe de France affronte le Pays de Galles à Cardiff. Découvrez votre composition pour ce 4e match du Tournoi des 6 Nations.

Une composition type commence à se dégager au sein de l'équipe de France. Chose qui n'était pas arrivé chez les Bleus depuis bien longtemps. Et c'est tant mieux puisque les joueurs vont progresser ensemble sur le pré et acquérir de plus en plus de repères. C'est notamment le cas de la charnière, mais aussi des autres lignes où certains éléments engrangent les sélections ensemble. Bien sûr, il pourrait y avoir du mouvement s'il y a des blessures comme ce fut le cas lorsque Gabin Villière était absent. Mais la richesse du groupe permet de maintenir un haut niveau de performance. RUGBY. Comment l'équipe de France exploite les formidables qualités de Villière et Penaud ?Pour ce match face au Pays de Galles, vous avez choisi de conserver la même ossature que lors de la précédente sortie des Bleus. Il n'y a guère de débats sur la très grande majorité des postes. Le seul qui a divisé les supporters cette semaine, c'est celui de numéro 15. En effet, Melvyn Jaminet ne fait pas encore l'unanimité dans vos votes avec 45 % des voix. Certains, 34 %, auraient aimé voir le Rochelais Brice Dulin sur la pelouse de Cardiff. Tandis que 21 % estiment que Thomas Ramos doit être titulaire. Si le joueur de l'USAP a connu des ratés contre l'Écosse, il a toute la confiance du staff. Et on ne l'imagine pas glisser sur le banc voire même en tribunes. Mais il sait qu'il y a de la concurrence et ça va certainement le pousser à faire mieux.