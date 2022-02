RUGBY. 6 Nations. COMPOSITION. L'Ecosse avec Russell et Hogg pour le choc face à l'Angleterre

Découvrez la composition de l'Ecosse pour le choc face à l'Angleterre dans la cadre de la première journée du Tournoi des 6 Nations.

Gregor Townsend a nommé son équipe pour affronter l'Angleterre samedi lors du match d'ouverture des Six Nations 2022. On note la présence du Racingman Finn Russell à l'ouverture, associé pour la 4e fois à Ali Price, et de Stuart Hogg à l'arrière. Le joueur des Chiefs sera une fois de plus capitaine. Après avoir raté les matchs de la Coupe des nations d'automne en raison d'une blessure, son coéquipier Jonny Gray fait son retour dans la formation de départ pour la première fois depuis mars 2021. Le duo d'Édimbourg, Jamie Ritchie et Hamish Watson, formera la 3e ligne avec Matt Fagerson.