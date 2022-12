RUGBY. 10 chiffres pertinents à savoir sur les adversaires des clubs de Top 14 en Champions Cup

L'UBB a soufflé le chaud et le froid depuis le début de la saison en Top 14 . Cette parenthèse européenne doit servir aux Bordelais à conserver la dynamique née de la victoire face à Brive. En déplacement à Gloucester , les Girondins seront particulièrement testés devant. En effet, la formation de Premiership a non seulement marqué le plus d'essais à la suite d’un maul en Challenge Cup (huit), mais a également gagné le plus de mètres sur les phases de maul (264). On espère que les Bordelais ont bien travaillé leur défense sur les mauls cette semaine parce qu'ils risquent d'en subir samedi.