Réactions à chaud : Comment les supporters ont-ils vécu ce dernier test du XV de France en Argentine ?

Les réseaux sociaux ont été le théâtre de réactions enflammées après le match du XV de France face à l'Argentine. Découvrez les commentaires des supporters, qui oscillent entre déception et admiration.

Le XV de France défiait l'Argentine ce samedi dans le cadre de sa tournée estivale. Une rencontre jouée dans un contexte très lourd.

Très digne Marc Lièvremont, par les mots et par son émotion, sur la semaine que le rugby français vient de passer !! #ARGFRA — Pierre_Vgnl (@Pierrevignal) July 13, 2024

Les larmes de Marc Lièvremont sur Canal.



Sincère, et digne 👏#ARGFRA — Youri (@YCrabol) July 13, 2024

Bon match @FranceRugby ! Faites ce que vous savez faire de mieux, jouer ! #ARGFRA July 13, 2024

Bravo au public argentin #ARGFRA — Thomas Corbet (@thomascorbet_ar) July 13, 2024

Oh cette valise de Serin !!! #ARGFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) July 13, 2024

Premier essai de Serin.

Attisogbé pour Serin !! Premier essai du match, notre jeune ailier a parfaitement fixé. #ARGvFRA — Pierre Gorce (@pierregorce12) July 13, 2024

Magnifique la contre attaque c’est ça qu’on veut

Par contre trop de plaquages manqués pour l’instant #ARGFRA — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) July 13, 2024

Sympa comme début de match, on se fait pas chier contrairement à la semaine dernière ! On prend les argentins à leur propre jeu sur les contres #ARGVFRA #ARGFRA — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) July 13, 2024

Je connaissais pas le numéro 4 de l’équipe de France, il est très intéressant dans ce début de match. Et Serin est toujours excellent ! #ARGFRA #Rugby — Thieuma (@DhuguesMathieu) July 13, 2024

Lenni Nouchi 10 plaquages réussis, aucun ratés en 16 minutes



La stat de dégénérés mdr, il est trop fort#ARGFRA — Etienne Goursaud 🐦🇫🇷 (@EtienneGoursaud) July 13, 2024

Essai argentin pour l'égalisation.

Essai à la Rochelaise pour les argentins ! #ARGFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) July 13, 2024

Jordan Joseph avec ces genoux il me fait peur j’ai l’impression il a jamais les appuis sures. #ARGvFRA — Loïc (@Loic_Slowman) July 13, 2024

Oh ! L'essai de pénalité direct ! Ça fait longtemps qu'on avait pas vu ça ! #ARGFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) July 13, 2024

Bamba c’est pas Colombe sur la mêlée …#ARGFRA — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) July 13, 2024

Les 7 changements effectués par Contepomi pour ce 2e test-match font vraiment la différence. La mêlée est transformée et globalement c'est un niveau au-dessus que la semaine dernière #ARGVFRA — Pierre Gorce (@pierregorce12) July 13, 2024

Bamba quelle arnaque, il a pas progressé depuis les -20. #ARGFRA — Xabi (@_le_X_) July 13, 2024

Pesenti, Etien et Barré, j’aime bien l’engagement des Parisiens #ARGFRA — Titouan Verron (@TitouanVerron) July 13, 2024

On doit refaire comme la sem dernière on doit beaucoup plus taper au pied et les dominer dans l’occupation #ARGFRA — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) July 13, 2024

Et en plus, les Argentins sont vifs au grattage. Le score est gentil pour le moment, ça pourrait être pire #ARGvFRA — Pierre Gorce (@pierregorce12) July 13, 2024

Nouvel essai des Pumas.

Heu ... ça commence à piquer là non ? #ARGFRA — 🇫🇷⚜️Romain Cro 🟥⬛️ 6x⭐️ (@romain_cro) July 13, 2024

Pas sûr que les Français ont tous la tête au jeu... Face à des Argentins hyper motivés et revanchards... Pas de jugement sur ce match... A la douche et à la casa... #ARGFRA — Mal de Mots (@maldemots) July 13, 2024

Des Argentins bien plus en forme que la semaine dernière et les Français subissent beaucoup plus et ça se voit au score : 21 - 10. Dans le jeu, c'est plus compliqué, avec des avants dominés et des arrières qui sont moins en vue. Déjà plus intéressant ! #ARGFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) July 13, 2024

J'attendais rien de ce match, je suis quand même déçu. #ARGFRA — Liam Swift ♈️ (@Esphyton) July 13, 2024

#ARGFRA

L'argentine a clairement haussé son niveau de jeu. C'est plus dur pour nos jeunes bleus mais ils s'accrochent. 1ere mi tps intéressante de pesenti, Guillard, Nouchi, Serin, Attisogbé et Barré — Rugby Passion (@RugbyPassioon) July 13, 2024

Essai de Guailleton.

L’essai de raclo de Gailleton mdr #ARGFRA — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) July 13, 2024

Gailleton mérite amplement sa place avec L’équipe 1 de l’EDF #ARGFRA — DeushiDeux (@Deushlord) July 13, 2024

Le cad deb de Colombe 🤣🤣

J’étais pas prêt #ARGFRA — El Toulousain 🔴⚫️ (@El_geniuss) July 13, 2024

Essai d'Attissogbé.

Et maintenant Attisogbé la section paloise en canne ! #ARGFRA — Thieuma (@DhuguesMathieu) July 13, 2024

Wow on est devant ?! 2e essai en 2 sélections pour Théo Attisogbé, grâce à un rebond chanceux cette fois ! #ARGvFRA — Pierre Gorce (@pierregorce12) July 13, 2024

Sublime essai en première main des Bleus ! Un rebond favorable mais parfaitement amené #ARGFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) July 13, 2024

Il me plaît bcp Attissogbé ! #ARGFRA — Laurent Grassin (@Laurent_Grassin) July 13, 2024

Grosse entame de seconde période avec une défense bien plus resserrée et offensive #ARGFRA — Arnaud Becquet (@ArnaudBecquet) July 13, 2024

L'axe droit du Xv de France 😱🥵

Colombe 142 kgs

Tuilagi 145 kgs #ARGFRA — Pierre_Vgnl (@Pierrevignal) July 13, 2024

Il y’a rien là ça vaut juste une pénalité honteux de mettre jaune #ARGFRA — Antoine Rigaud (@LeFidjienBlanc) July 13, 2024

Là on est dans le flou de cette règle : quand un joueur tape la tête sans faire exprès dans un fait de jeun indépendant de sa volonté, on met donc un jaune arbitrairement, c’est ça ? #ARGFRA — rak (@raklamenace) July 13, 2024

Guillard c'est un GRAND OUI #ARGFRA — lemax (@loutarnai) July 13, 2024

Guillard-Nouchi un travail exceptionnel en défense (et pas que) ce soir ! Côté arrières, beau travail « de l’ombre » de Gailleton. Beaucoup de positif même s’il reste 20 petites minutes.#ARGFRA #XVdeFrance — Clément Bigois (@ClemBigois) July 13, 2024

Ah pardon, si on fait moins de 120kg les plaquages haut ne comptent plus#ARGVFRA #ARGFRA — SufferWell (@SufferWel17) July 13, 2024

Tête contre tête pas de carton ??? Attendez mdr on joue contre les sud af la ?? La règle c’est tête + tete = rouge meme si le joueur tombe #ARGFRA — rak (@raklamenace) July 13, 2024

Il coûte cher le carton jaune imaginaire ! #ARGvFRA #ARGFRA — Ben O'Pipe (@ClancyMyLove) July 13, 2024

Très intéressant ce pilier argentin, on a payé cash ce carton bidon #ARGFRA — Thieuma (@DhuguesMathieu) July 13, 2024

C'est un sketch on se fait blesser un joueur sur une action qui mérite clairement un carton mais vu qu'il y a mêlée on joue a 13, mais Fabien au bout d'un moment descend sur le terrain rebelle toi c'est pas possible de jouer avec des joueur qui ont le droit de faire ça#argfra — Enlightend Octopus (@thuthurmilon) July 13, 2024

Touche nulle tout le match, le reservoir de talonneur ne vaut pas celui des 3e ligne #ARGFRA — Guillaume 🇨🇵🇺🇦🇪🇺 (@guillegros) July 13, 2024

Bamba, Joseph, Barré et Étien je suis vraiment pas convaincu parce qu'ils ont montré sur cette tournée. #ARGFRA — Thomas M. ⭐⭐ (@TMahe17) July 13, 2024