Rachat de Béziers - La DNACG demande des précisions, réponse dans une semaine

Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion a besoin d'une semaine et de plus de documents pour rendre son verdict sur le rachat de l'ASBH.

Le dénouement est proche. Mais il va falloir encore patienter. Une semaine au moins pour connaître le verdict de la DNACG sur le dossier de rachat de l'ASBH par des investisseurs émiratis. Le gendarme financier a finalement pu voir les documents ce jeudi ainsi que les différentes parties précise L'Equipe dont la direction de Béziers, des actionnaires ainsi que des représentants des repreneurs. Et ce, sans pour autant donner son aval. En effet, Le Midi Libre nous apprend que la Direction nationale d'aide et de contrôle de gestion a demandé des pièces supplémentaires et des précisions aux deux parties. Le tout sous sept jours, soit jusqu'au 16 juillet. Pas simple pour les joueurs et le staff de préparer convenablement la saison 2020/2021 dans ses conditions et cette incertitudes.

La DNACG n'a toujours aucun document du clan Dominici sous les yeuxIl n'y a pas si longtemps, la chasse aux documents battait son plein. Chaque camp se plaignant que l'autre lui cachait des choses. Il semblerait donc qu'il manque encore des pièces au puzzle. On sait notamment que l'ASBH doit faire face à des dettes. Cela peut-il mettre en danger la place du club en Pro D2 ? Il faudra patienter encore une semaine pour connaître le futur proche de Béziers. ''Que l’on nous foute la paix et que l’on arrête de parler de nous !'' lance Jonathan Best