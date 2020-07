La DNACG n'a toujours aucun document du clan Dominici sous les yeux

A Beziers, le feuilleton continue avec cette fois-ci les déclarations de la DNACG qui affirme n'avoir aucun document sous les yeux.

Le feuilleton Béziers semble stagner à un point qui pourrait terminer la saga. Selon les informations de RMC Sport, le gendarme financier (DNACG) en charge de contrôler la viabilité du projet n'a, à ce jour, reçu aucun document des repreneurs émiratis et de Christophe Dominici. Pourtant, "le dossier suit son cours" selon un proche de ce dernier. L'autre point curieux est la déclaration du co-président Pierre-Olivier Valaize qui affirme que "c'est la DNACG qui va fixer le calendrier pour valider le dossier" et qu'ils sont "dans l'attente" de ces derniers.

AS Béziers : protocole d'accord à venir pour le projet émirati

Cependant, tout cela n'a pas empêché le clan Dominici d'annoncer des contacts avancés avec les meilleurs joueurs de la planète ovale : Nonu, Courtney Lawes et dernièrement Tuilagi qui n'est plus en contrat avec les Leicester Tigers. Le président de la DNACG, Dominique Debreyer a indiqué à RMC Sport qu'aucun document n'a été transmis de la part des repreneurs. Il a également déclaré que les 30 millions d'euros "déposés en séquestre et devant la DNACG" n'est rien : "je n'ai pas vu l'ombre pour l'instant d'un bout de dossier. Pour le moment, je ne peux rien étudier, car nous n'avons rien à la DNACG, pas un bout de dossier, de protocole, de vision".

Béziers : en colère, Dominici règle ses comptes, et promettait un recrutement XXL

Dominique Debreyer a également tenu à remettre les pendules à l'heure sur la dette du club de Béziers : "ils font des efforts. Ce n'est pas pour autant qu'il y a des dettes astronomique. On parlait de 5 ou 6 millions, c'est n'importe quoi". Depuis le début des annonces, le clan Dominici enchaîne les incompréhensions autour du dossier. Si René Bouscatel était une solution annoncée, les investisseurs émiratis ne sont plus que les seuls candidats à la reprise du club. Mais les informations dévoilées dans la presse ne sont pas encore soumises au protocole demandé par la DNACG. Il faudra donc attendre un nouvel épisode de Béziers et son univers impitoyable.