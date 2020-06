''Que l’on nous foute la paix et que l’on arrête de parler de nous !'' lance Jonathan Best

Reprise des entraînements, Pro D2, rachat de l’ASBH… Le capitaine de l’ASBH Jonathan Best tombe le masque et n’élude aucun sujet.

Greig Laidlaw, Dan Biggar, Ma’a Nonu, Serge Blanco, Richard Astre, Jonah Lomu… Longtemps, les supporters ont fantasmé sur les joueurs qui composeraient le quinze de départ biterrois la saison prochaine. Le pronostic de Jonathan Best penchait, lui, vers Beauden Barrett, l’arrière des All Blacks et des Auckland Blues. : « J’ai lu dans la presse néo-zélandaise qu’il rêve de jouer avec moi. » Comme à son habitude, il ne manque pas une occasion d’ironiser sur l’actualité. Mais avec le refus des présidents actuels de céder le club à Christophe Dominci, tous ces rêves s’estompent. Mais pas l’engouement médiatique autour du club qui reste très élevé. Peu présent dans les médias depuis les premières rumeurs de rachat, alors qu’il est le premier concerné, le capitaine de l’ASBH s’est confié pendant une demi-heure au téléphone, avec sa franchise habituelle;, avant le retournement de situation concernant le projet de rachat. Béziers : le projet des émiratis repoussé, René Bouscatel nommé président du club !

Le possible rachat du club a entrainé de nombreux débats sur les berges du Canal du Midi : devait-on vendre le club à des étrangers, de combien est la dette du club… Derrière toutes ces interrogations, la reprise de l’entraînement, il y a deux semaines, est passée au second plan. Après une série de tests médicaux d’usages, « tous négatifs a priori » selon Jonathan Best, les rouges et bleus ont retrouvé les terrains. Les joueurs sont les plus heureux de cette rentrée des classes confie l’ancien Grenoblois : « Ça fait du bien de revenir au stade, même si on ne voit pas grand monde. » En effet, sans vestiaires, sans croisements de joueurs et sans moment de vie commune, ce début de présaison se déroule dans une atmosphère particulière. Mais le Biterrois relativise : « On sait que les choses vont dans le bon sens et que, petit à petit, ça va repartir. »