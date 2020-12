Quade Cooper fait encore des siennes sur les réseaux, et c'est magique [VIDEO]

Ce mardi, Quade Cooper a encore régalé sa communauté Instagram d'un arabesque dont il a le secret.

Quade Cooper met la barre encore plus haut avec une nouvelle passe impossible [VIDÉO]Ah Quade Cooper et les réseaux. L'ouvreur australien aux 70 sélections a souvent été considéré comme un génie incompris, un magicien de ce jeu régulièrement critiqué. Mais depuis qu'il bat le pavé du côté de la deuxième division japonaise et des Kintetsu Liners, le fantasque numéro 10 profite plus que jamais d'Instagram pour partager ses meilleurs tours aux yeux de tous. Pendant le confinement du printemps, il nous avait notamment gratifié de gestes tout bonnement impossibles sur son compte.

En cette fin d'année, l'ancien toulonnais a encore fait des siennes en diffusant une vidéo improbable de lui sur un terrain de la ville d'Osaka. En équilibre d'une jambe sur le ballon, le joueur de 32 ans en profite pour effectuer un double contact pour faire tourner la gonfle sur elle-même et la ramener en position de but, le tout dans un seul et unique mouvement de pieds. Avant de l'envoyer bien sûr entre les perches et tout ça, du pied gauche (alors qu'il est droitier) ainsi que... torse nu, ça ne s'invente pas !