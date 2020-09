Qantas obligé de lâcher les Wallabies après 30 ans de partenariat

La pandémie de coronavirus a contraint Qantas à cesser son partenariat avec les Wallabies après 30 ans de collaboration pour économiser de l’argent.

La directrice de la clientèle chez Qantas l’a annoncé dans un communiqué : « Dans un environnement où des milliers de nos employés ont perdu leur emploi et des milliers d'autres sont licenciés en attendant que les choses redémarrent, nous ne pouvons pas maintenir ces parrainages comme nous l'avons fait dans le passé ». Et d’ajouter : «Pendant que nous faisons face à cette crise et à ses conséquences, le coût en espèces de nos parrainages doit être nul. »

Qantas a un passé commun de 30 ans avec le rugby australien mais la pandémie a été l’élément déclencheur de la rupture.

Le directeur général de rugby Australie dit comprendre cette décision compte tenu des circonstances financières. «Bien qu'il soit évidemment décevant de perdre un partenaire aussi fidèle, c'est compréhensible étant donné le monde dans lequel nous vivons tous maintenant et les défis auxquels nous sommes tous confrontés», a-t-il déclaré dans un communiqué. «Il n'y a pas beaucoup de partenariats de 30 ans dans le sport australien, et je tiens à remercier Qantas pour tout ce qu'ils ont fait pour notre grand match.

C’est évidemment un coup dur pour le XV australien qui espère accueillir plusieurs événements dans les années à venir comme la tournée des Lions en 2025 et la coupe du monde en 2027.