PRONOSTICS. Toulouse a-t-il vraiment une chance de faire tomber le Leinster ?

Ce week-end, on joue les demi-finales de Coupe d'Europe. Cinq formations tricolores sont en lice. Au moins une sera en finale, mais tous espèrent se qualifier.

Place aux pronostiques de la rédaction avec notre partenaire Winamax. Et surtout place aux demi-finales européennes ! Leinster, Toulouse, la Rochelle et le Racing 92 jouent une grande partie de leur saison en Coupe d'Europe ce week-end. Ensuite, tout peut arriver sur un match. Il ne faut pas oublier Lyon et Toulon qui sont aussi en lice face aux Wasps et aux Saracens. On pourrait donc avoir quatre formations tricolores en finale. Mais la tâche ne sera pas aisée.

ÉQUIPE DOMICILE SCORE DOM. SCORE VISIT. ÉQUIPE VISITEURS Leinster 45 22 Toulouse La Rochelle 25 23 Racing 92 Lyon 24 27 Wasps Toulon 19 18 Saracens Auckland Blues 30 19 Queensland Reds Waratahs 28 37 Hurricanes

Leinster vs Toulouse

Après l'Ulster en 8e et le Munster en quart, Toulouse retrouve le Leinster en demie. Et une fois de plus sur la pelouse de Dublin. C'est sans doute un plus pour les champions en titre puisqu'ils y ont pris leurs repères. Surtout, ils y ont gagné après un match compliqué. C'est sans doute ce manque de fraîcheur physique qui devrait faire la différence face à des Irlandais annoncés comme favoris depuis plusieurs mois.

La Rochelle vs Racing 92

Les Maritimes sont à 80 minutes (voire plus si égalité) d'une nouvelle finale. Ils ont appris de leurs erreurs et rêvent de soulever le titre européen pour la première fois de leur histoire. Face à eux, une formation qui a déjà connu trois revers en finale. On peut dire que les Franciliens ont l'expérience. Mais devant leur public, les Rochelais devraient à nouveau se hisser en finale.

Lyon vs Wasps

Les Guêpes anglaises ne sont guère flamboyantes cette saison dans leur championnat domestique. Mais elles ont déjà vécu ces grands rendez-vous européens contrairement aux Lyonnais. Ce qui ne veut pas dire que ces derniers ne vont pas vendre chèrement leur peau. Mais le dernier mot reviendra aux visiteurs.

Toulon vs Saracens

Ça aurait pu être l'affiche d'une finale, mais c'est en demie que les Toulonnais et les Sarries se retrouvent. Un peu comme au bon vieux temps. Mais côté toulonnais, seuls deux joueurs ont vécu le dernier match face aux Anglais. C'est donc une toute nouvelle équipe qui va faire face aux Saracens. Le combat devrait être acharné. Mais les Varois vont en sortir vainqueur.

Blues vs Reds

Les Bleus d'Auckland face aux Rouges du Queensland, une affiche qui rappelle les grandes heures du championnat des franchises de l'hémisphère sud. Cette année, ce sont bien les Blues qui dominent les débats avec dix victoires après onze journées.

Waratahs vs Hurricanes

Ces deux formations soufflent le chaud et le froid cette saison. Mais elles possèdent de grands joueurs de rugby de chaque côté. Des internationaux qui peuvent faire basculer la rencontre sur un exploit personnel ou un geste défensif de grande classe. Face à des Australiens pas tout le temps inspirés, un succès des Néo-Zélandais se dessine.

