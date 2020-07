[PRONOSTICS] Les Highlanders pour enfoncer encore plus les Chiefs au fond du trou ?

En attendant le retour du Top 14, tous les regards sont tournés vers le Super Rugby Aotearoa ainsi que sur sa version australienne.

Le Super Rugby au bord d'une révolution après une proposition des Néo-ZélandaisLe Super Rugby pourrait bien ne plus exister dans sa forme actuelle. Le Super Rugby Aotearoa pourrait bien devenir le championnat de l'hémisphère sud. En attendant de savoir à quoi ressemblera le prochaine mouture de la compétition de l'hémisphère sud, pourquoi ne pas placer quelques pronostics avec notre partenaire Winamax.

En s'inclinant face aux Crusaders, les Blues leur ont laissés la première place du Super Rugby Aotearoa. Cette semaine, les joueurs de Christchurch sont exempts. L'occasion pour ceux d'Auckland de revenir dans la partie. En cas de défaite, ils pourraient bien voir leurs adversaires du jour revenir à hauteur. C'est un match à enjeux pour les deux franchises puisque les locaux ne sont qu'à quatre longueurs des Blues.

Le pari sûr : avec une cote à 1,7, les locaux ont la faveur des pronos, et ce, alors qu'ils n'ont remporté que deux matchs.

Le pari audacieux : la victoire certes mais pas non plus une fessée pour les Blues si on en croit la cote de 6 pour une victoire de plus de 15 points des Canes.

Highlanders Waikato Chiefs DIMANCHE 19 JUILLET - 5H35 )

Au repos la semaine dernière, les Chiefs ont eu le temps de réfléchir et de travailler sur ce qui ne va pas. Quatre matchs, quatre défaites, ça fait tâche. Surtout quand on possède des joueurs de talent dans ses rangs. Ils doivent gagner ce match. Le problème, c'est que les Highlanders, même s'ils n'ont gagné qu'un match, sont plutôt performants à l'extérieur.

Le pari sûr : pour autant, un avantage des locaux à la pause suivi d'un succès est seulement coté à 1,62.

Le pari audacieux : si vous êtes un peu plus joueur, pourquoi ne pas opter pour un avantage des visiteurs aux citrons suivi d'un premier succès des Chiefs (cote à 5,10).

Les Brumbies n'ont joué qu'un match mais ils l'ont remporté avec le bonus offensif. Si bien qu'ils sont classés devant leurs adversaires du week-end. Côté Waratahs, on aimerait bien faire la passe de deux après avoir dominé la Western Force à la maison. Une victoire de chaque côté est essentielle pour ne pas laisser les Reds prendre le large.

Le pari sûr : un essai de Folau Fainga'a (cote à 1,45), auteur de 12 réalisations l'an passé, il en avait ajouté 5 en début d'année.

Le pari audacieux : un deuxième match nul dans ce championnat ? Cote à 23, ça rapporte.

En partenariat avec Winamax.