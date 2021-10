PRONOSTICS. Les Gallois vont-ils mettre fin à 68 ans de disette face aux All Blacks ?

Avant de rendre visite aux Bleus, les All Blacks sont à Cardiff pour y défier le Pays de Galles. Un adversaire contre qui ils n'ont plus perdu depuis 1953.

Toulon/Biarritz Olympique (samedi à 15h)



La semaine du RCT a été particulièrement agitée. Dans quel état d'esprit seront les Varois après le départ de Patrice Collazo et l'arrivée surprise de Franck Azéma ? Premier élément de réponse dès samedi avec la réception de Biarritz. Un match qui a tout d'un piège. Les supporters attendent non seulement une victoire mais avec la manière. Ils veulent voir des joueurs libérés sur le pré. Pas question de perdre une nouvelle fois, qui plus est face à un promu. Mais attentions aux Basques qui montrent beaucoup d'envie en ce début d'exercice.



Racing 92/Toulouse (dimanche à 21h05)



Premier match sans ses cadres pour Toulouse. Une partie de l'effectif du champion de France est retenue avec les Bleus. On devrait donc voir de nouvelles têtes sur la feuille de match. Les Toulousains restent sur une fessée infligée à Castres. Auront-ils ce qu'il faut pour ne pas concéder une deuxième défaite cette saison ? Rien n'est moins sûr face à un Racing qui pourra compter sur une bonne partie de ses titulaires.



Pays de Galles/Nouvelle-Zélande (samedi à 18h15)



Attention au choc ! Les Gallois reçoivent les All Blacks à Cardiff pour une rencontre explosive. Peuvent-ils mettre fin à 68 ans de disette face à la Nouvelle-Zélande ? Ce serait une très belle performance face à des Néo-Zélandais qui ont remporté le dernier Rugby Championship. Bien qu'ils soient en fin de saison, on peut compter sur les hommes de Foster pour tout faire pour remporter ce match avant de rendre visite à l'Irlande puis au XV de France.



