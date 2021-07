PRONOSTICS. Le XV de France va-t-il remporter sa première tournée en Australie depuis 1972 ?

Le XV de France affronte les Wallabies pour la troisième et dernière fois cet été. Les Bleus vont-ils remporter leur première tournée depuis 1972 en Australie ?

Encore du lourd ce week-end au niveau international avec les All Blacks, les Pumas, les Lions britanniques et irlandais mais surtout le XV de France. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Nouvelle-Zélande/Fidji (samedi 17 juillet, 9h05)

Si le premier match entre ces deux nations sentait la poudre, que dire de ce second choc ? Les Fidjiens ont proposé un match sérieux aux All Blacks. Et sans certaines erreurs, bêtes pour quelques-unes, ils auraient sans doute été dans le match plus longtemps. Ce samedi, ils auront à coeur de faire mieux mais on peut compter sur les hommes en noir pour élever encore plus leur niveau de jeu.

Australie/France (samedi 17 juillet, 12h05)

Troisième et dernier test entre le XV de France et les Wallabies. Pour l'heure, les deux équipes sont dos à dos. Sans une fin de match mal négociée lors du premier test, la tournée serait déjà remportée pour les Bleus. Ce samedi, les Tricolores ont l'occasion de réaliser une performance qui leur échappe depuis 1972 ! Après la première victoire en Australie depuis 1990, tout est possible !



Pays de Galles/Argentine (samedi 17 juillet, 16h)

Les cotes sont très serrées pour ce match. Et pour cause, ces deux nations restent sur un match nul, 20 partout. Les Gallois, récents vainqueurs du Tournoi des 6 Nations, sont privés de joueurs importants en raison de la tournée des Lions britanniques et irlandais. Mais ils ont un statut à assumer face à des Pumas qui n'ont pas eu l'occasion de beaucoup jouer depuis le début de la pandémie.



