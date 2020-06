[PRONOSTICS] L'année des Blues ? Les Eels vont-ils se reprendre ? Week-end rugby en folie !

On fait le tour des matchs de rugby à suivre ce week-end avec nos meilleurs pronostics. Vous allez tenter ?

En attendant la reprise du rugby en Europe, direction l'hémisphère sud avec le Super Rugby et la NRL. L'occasion de faire quelques pronostics avec notre partenaire Winamax.

Blues - Highlanders (samedi 27, 9h05)

2020, l'année des Blues ? Certes, la formule du Super Rugby a évolué, mais l'équipe d'Auckland a les atouts pour (enfin) soulever à nouveau le trophée... Prochaine étape ce samedi matin, face aux Highlanders.

Le pari sûr : victoire des Blues, cote à 1,20.

Le pari audacieux : allez, un petit doublé de Beauden Barrett ? Cote à 5.

Pour parier sur ce match, c'est par ici

Seulement, le favori pour cette saison reste le rival de Canterbury, les Crusaders. Champions en titre, ils défient ce dimanche les Chiefs devant leur public. Autant dire que les hommes de Warren Gatland partent plutôt dans la position de l'outsider...

Super Rugby - Sevu Reece conclut une superbe action de 60m après 59 secondes ! [VIDÉO]Le pari sûr : les Croisés l'emportent par au moins six points d'écart. Cote à 1,28.

Le pari audacieux : et si les Crusaders s'effondraient ? Menés à la mi-temps mais vainqueurs, les Chiefs : cote à 16 !

Pour parier sur ce match, c'est par ici !

Parramatta Eels - Canberra Raiders (samedi 27, 11h35)

Du côté de la NRL, on dispute déjà la 7e journée. Et la performance des Eels sera scrutée de très près. Leaders et invaincus, les joueurs de la banlieue de Sydney ont perdu pour la première fois de la saison le week-end passé face aux Roosters.

VIDÉO - Joue-là comme Radradra : Maika Sivo fait l'autobus et renverse son adversaireIls doivent se reprendre face aux Raiders.

Le pari sûr : les Eels relancent la machine et l'emportent. Cote à 1,70.

Le pari audacieux : Maika Sivo est en cannes. Un triplé ? Qui sait... La cote est à 25.

Pour parier sur ce match, c'est par ici !

N'oubliez pas les copains : votre 1er pari remboursé jusqu’à 100 € avec l'offre Winamax ! De quoi se tenter un pari audacieux ?

En partenariat avec Winamax.