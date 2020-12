[PRONOSTICS] La passe de deux pour Clermont face au Munster en Champions Cup ?

Malgré l'annulation de plusieurs matchs de Champions Cup, il y a de belles affiches sur lesquelles placer un pronostic ce week-end.

La deuxième journée de Champions Cup a été fortement impactée par les annulations de matchs dues à des cas de Covid-19 dans les formations britanniques. Pour l'heure, les formations de Top 14 sont épargnées. Et il va y avoir de beaux matchs au programme ce week-end. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

Clermont - Munster (SAMEDI 19 DÉCEMBRE - 18H30)

La démonstration de Clermont face à Bristol n'a certainement pas échappé aux Irlandais du Munster. Ils savent que s'ils ne parviennent pas à contenir les assauts des trois-quarts auvergnats, l'addition pourrait aussi être très lourde pour eux. Attention cependant à l'excès de confiance face à une équipe rompue aux joutes européennes. Le format de la compétition ne pardonne pas les faux pas.

Le pari sûr : avantage Clermont à la pause et à la fin du match : cote à 1,52.



Le pari audacieux : match nul à la pause : cote à 10,50.

Harlequins - Racing 92 (DIMANCHE 20 DÉCEMBRE - 16H15)

Vice-champion d'Europe, le Racing 92 n'a pas eu la vie facile lors de la première journée lors de la réception du Connacht. Pour l'heure, les Franciliens ne sont pas dans les places qualificatives. Non seulement ils doivent s'imposer en Angleterre mais avec le bonus. Car Toulouse comme Lyon pourraient avoir match gagné avec les 5 points du succès bonifié après l'annulation de leur match. En face, les Quins n'ont plus le droit à l'erreur pour rester dans la course.

Le pari sûr : les Franciliens en tête à la pause : cote à 1,36.

Le pari audacieux : succès des Anglais par 8 à 14 points : cote à 11,50.



Perpignan - Oyonnax ( VENDREDI 18 DÉCEMBRE - 20H45 )

Choc aux allures de finale en Pro D2 avec la réception d'Oyonnax par l'USAP. Les Catalans sont leaders du championnat et restent sur trois victoires de rang. Ils n'ont perdu que deux fois cette saison. Mais attention, les joueurs de l'Ain ne sont qu'à cinq longueurs derrière. Leur belle série de succès a été stoppée par un nul puis une défaite mais ils ont gagné leurs deux derniers matchs.

Le pari sûr : victoire de l'USAP par au moins 15 points : cote à 2,45.

Le pari audacieux : nul à la pause puis succès de l'USAP : cote à 14,50.

