PRONOSTICS. Bordeaux et Paris vont-ils prendre leur revanche en Coupe d'Europe ?

Cette semaine dans la grille de la rédaction avec notre partenaire Winamax focus sur les 8es de finale de la Coupe d'Europe. De superbes affiches au programme puisque les équipes en lice se partagent 28 titres. Pour la première fois, les quatre provinces irlandaises sont de la partie mais les formations tricolores sont également présentes. Le résultat de ce match aller ne sera cependant pas rédibitoire.

Toulouse vs Ulster

Le champion en titre commence la défense de son titre face à une solide équipe de l'Ulster. Nous voyons les Toulousains l'emporter mais avec une faible marge. Ce qui promet un match retour sous tension pour la qualification en quart.

Connacht vs Leinster

Nombreux ceux qui font du Leinster le favori pour la couronne européenne cette année. Dans ce match entre province irlandaise, les visiteurs devraient facilement prendre le dessus et s'assurer une place en quart.

Paris vs Racing 92

Après la victoire en championnat des Racingmen, les deux équipes de la capitale se retrouvent en Champions Cup. Les locaux ne sont pas favoris. Et s'ils auront à coeur de prendre leur revanche, le résultat sera le même.

Bordeaux vs La Rochelle

Une semaine après leur victoire à Bordeaux dans le championnat domestique français, les Rochelais retrouvent aussi les Bordelais. On voit une fois de plus un match serré avec un succès des visiteurs par la plus petite des marges.

Sale vs Bristol

Dans ce match entre équipes anglaises, les locaux ont la faveur des pronostics. Et c'est plutôt logique puisque Bristol n'a guère impressionné cette saison avec seulement six succès au compteur.

Clermont vs Leicester

Le leader du championnat anglais impressionne mais l'antre auvergnat l'est tout autant. Les Anglais devraient connaître l'une de leurs rares défaites de la saison au Michelin. Mais le match retour devrait leur permettre de voir les quarts après un court revers.

Exeter vs Munster

C'est sans doute l'une des affiches les plus indécises de ces 8es de finales bien que les locaux endossent le costume de favoris pour les pronostiqueurs. Un court succès des Irlandais devrait offrir un suspense haletant au match retour.

Montpellier vs Harlequins

Demandez aux amateurs du rugby anglais et ils vous diront que les Harlequins ont l'une des plus belles lignes de 3/4 d'Europe. En face, Montpellier a de sérieux atouts mais sa campagne européenne n'est pas brillante. Une courte défaite est à prévoir.