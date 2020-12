[PRONOSTICS] Avec ses Bleus, Toulouse peut-il renverser l'Ulster en Champions Cup ?

Les clubs du Top 14 débutent leur campagne européenne ce week-end. Pas le droit à l'erreur sous peine d'être déjà distancé. A vos pronostics !

C'est le retour de la Champions Cup ! Quelques semaines après la victoire d'Exeter aux dépens du Racing 92, les formations du Top 14 sont sur le pont ce week-end. Pour rappel, la Coupe d'Europe se déroule cette année dans un nouveau format avec deux poules et de nombreux matchs au sommet. Place aux pronostics du week-end avec notre partenaire Winamax.

Ulster - Stade Toulousain VENDREDI 11 DÉCEMBRE - 21H00 )

Ulster vs Stade Toulousain, ça sent la poudre d'entrée ! La charnière tricolore Dupont/Ntamack ne sera pas alignée puisque c'est Ramos qui portera le numéro 10 tandis que Ntamack sera centre. Mais il y a du lourd dans chaque ligne. Le Stade ne fait clairement pas le voyage à vide. Et ça tombe bien puisque l'Ulster aligne aussi ses internationaux irlandais avec Stockdale, Cooney ou encore Faddes. Une victoire à l'extérieur serait la meilleure manière de commencer cette campagne 2020/2021.

Le pari sûr : ça va peut-être en surprendre certains, mais la cote pour une succès de Toulouse n'est que de 1,40.



Le pari audacieux : un essaide Ntamack ? Cote à 3,75.

Vainqueur de la Challenge Cup, Bristol va faire ses grands débuts dans la Champions Cup. Et rien de mieux qu'une des meilleures équipes d'Europe pour se tester. Radradra en sera pas disponible pour ce match mais cette équipe n'est pas à prendre à la légère. L'ASM le sait et a aligné sa grosse équipe avec ses internationaux tricolores comme Penaud, qui fait son retour après avoir été blessé, Raka, Parra ou encore Lopez. Yato est aussi là et va amener de la puissance devant aux côtés de Lee.

Le pari sûr : plus de 10,5 points d'écart en faveur de Clermont à la fin du match : cote à 1,06

Le pari audacieux : Clermont en tête à la pause puis succès des Anglais : cote à 6,50.



Racing 92 - Connacht DIMANCHE 13 DÉCEMBRE - 16H15 )

Plusieurs semaines sont passées depuis la défaite en finale de la Champions Cup face à Exeter. Un troisième revers en autant de finales jouées qui pourrait toujours être dans les têtes au moment d'affronter les Irlandais du Connatch. Mais depuis, les Bleus du Racing ont performé avec le XV de France et la dynamique est bonne au sein de la formation francilienne après son succès à Bordeaux. Les Racingmen se doivent de l'emporter à la maison.

Le pari audacieux : 1,56, c'est la cote si le Racing 92 gagne d'au moins 15 points

