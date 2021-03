PRONOSTICS. 6 Nations 2021. Les Bleus pour un premier succès à Twickenham depuis 2005 ?

Le XV de France défie l'Angleterre ce samedi dans le cadre de la 4e journée du Tournoi des 6 Nations 2021. Les Bleus peuvent-ils s'imposer ?

Le XV de France fait son retour dans le Tournoi des 6 Nations après une pause forcée d'un mois. Les Bleus vont en Angleterre défier le XV de la Rose. Ils n'y ont plus gagné dans cette compétition depuis 2005. Place aux pronostics avec notre partenaire Winamax.

Angleterre - France (SAMEDI 6 MARS - 17H00)

Les Anglais ne pourront pas défendre leur titre. Mais ce match contre les Bleus, ils ne veulent pas le perdre. La France n'a plus gagné à Twickenham dans le Tournoi depuis 2005. Peuvent-ils enfin renouer avec la victoire ? Ce serait une vraie performance et ce, même si les hommes d'Eddie Jones semblent stagner depuis la finale de la Coupe du monde 2019. Les Tricolores ont été impactés par la Covid et leur préparation n'a pas été optimale. Côté anglais, on se méfie quand même de cette équipe et surtout d'Antoine Dupont.

Le pari sûr : difficile de savoir qui sera le vainqueur dans cette partie. La cote pour le succès des Bleus est à 2 quant à celle de l'Angleterre, elle est à peine inférieure (1,90).

Le pari audacieux : Un essai rageur de Paul Willemse comme à Cardiff l'an passé ? Cote à 9.

Écosse - Irlande (DIMANCHE 14 MARS - 16H00)

L'autre belle affiche du week-end dans ce Tournoi, c'est Écosse vs Irlande. Les Écossais ont montré un très beau visage depuis le début du 6 Nations. Sans ce revers à Murrayfield face aux Gallois, ils seraient en course pour le Grand Chelem. Ils peuvent encore remporter le Tournoi et ne voudront pas concéder un nouveau revers chez eux. Et ce, même si le public ne sera pas là pour les encourager. Côté irlandais, on est dans une dynamique différente. Battu à Dublin par la France, le XV du Trèfle n'a pas convaincu en Italie.

Le pari sûr : cote à 1,72 pour un succès de Écosse ou match nul.



Le pari audacieux : Victoire de l'Écosse et plus de 41,5 points inscrits, cote à 3,80.



Montauban - Vannes (VENDREDI 12 MARS - 19H00)

La lutte à distance pour la première place du classement de Pro D2 continue entre l'USAP et Vannes. Ce vendredi, les Catalans ont mis la pression sur les Bretons en s'imposant largement contre Aix-en-Provence. Trois unités séparent actuellement l'USAP du RCV qui se déplace à Montauban ce vendredi soir. Rappelons que Vannes n'a perdu qu'un match en déplacement cette saison sur la pelouse de Provence Rugby. Autant dire que l'USM a la pression.

Le pari sûr : victoire de Vannes, cote à 1,62.

Le pari audacieux : Montauban gagne de 8 à 14 points, cote à 6.



