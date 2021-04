Programme TV. Top 14 en retard, Coupes d'Europe et du XIII : quelle heure et quelle chaîne ?

Dès jeudi, vous aurez la possibilité de regarder du rugby à XV, à XIII, Féminin, mais surtout, les demi-finales de Coupes d'Europe.

Ce week-end du 1er mai est sous le signe de l'Europe. Au programme, les demi-finales de la Champions Cup et de la Challenge Cup, mais pas que. On va pouvoir également assister à des matchs de Top 14 en retard, mais également du rugby à XIII avec les Dragons Catalans et la NRL. Il faudra allumer la télé tôt (11 heures, pour le brunch), mais la rencontre Newcastle Knights vs Sydney Roosters de samedi peut lancer votre week-end de rugby. On n'oublie surtout pas le test match des féminines du XV de France qui affronteront les Anglaises une semaine après leur cruelle défaite, ce vendredi soir 20h50 sur France 4.

Jeudi 29 avril

NRL :

Canberra Raiders vs South Sydney Rabbitohs, 10h sur BeIn Sports 2

Top 14 :

Bayonne vs Castres, 20h45 sur Canal+ Sport

Vendredi 30 avril

NRL :

Western Force vs Sale Sharks, 10h sur BeIn Sports 2

Test Match Féminines :

France vs Angleterre, 20h50 sur France 4

Challenge européen :

Leicester vs Ulster, 21h sur BeIn Sport 1

Samedi 1er mai

NRL :

Newcastle Knights vs Sydney Roosters, 11h35 sur BeIn Sports 2

Top 14 :

Racing 92 vs Stade Français, 14h sur Canal+

Clermont vs Brive, 18h30 sur Canal+ Sport

Toulon vs Agen, 18h30 sur Canal+ Sport ou Rugby+

Champions Cup :

Toulouse vs Bordeaux-Bègles, 16h sur France 2 ou BeIn Sports 2

Pro D2 :

Grenoble vs Vannes, 18h30 sur Rugby+

Super League :

Wakefield Trinity vs Dragons Catalans, 19h sur BeIn Sports Max 4

Challenge européen :

Bath vs Montpellier, 21h sur France 4 ou BeIn Sports 3

Dimanche 2 mai

NRL :

Saint-George-Illawara Dragons vs Wests Tigers, 8h05 sur BeIn Sports 3

Champions Cup :