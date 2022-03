PROD2. 7 essais en 10 matchs, qui est Kolinio Ramoka, le nouveau perce-muraille du SU Agen ?

Sa capacité à transpercer les défenses l’a fait devenir un élément incontournable du SUA. Voici "Moka", le perce-muraille d'Agen, issu de la Fédérale 1.

Avis à tous ceux qui jettent un oeil à la saison du SUA : quel est le meilleur joueur agenais cette saison ? À cette question, la majorité des voix devraient tendre vers Paul Graou, le fantastique demi de mêlée de 24 ans qui rejoindra Toulouse l'an prochain. Le chouchou d'Armandie, maintenant ? Probablement Kolinio Ramoka. Il faut dire que du côté de l'avenue Pierre de Coubertin, beaucoup ont été bercés au rythme des foulées fidjiennes. D'abord celles de Rupeni Caucaunibuca bien sûr, avant, dans un passé plus récent, de gronder sur les charges d'Akapusi Qera et les prises de balle de Filipo Nakosi. De fait, en voyant les performances du dernier arrivé sur le pré et son côté si attachant en dehors, il n'est guère bien difficile de comprendre pourquoi tout le monde s'amourache tant pour lui cette saison. Et pourquoi on redoutait (déjà) un départ de Kolinio vers l'échelon supérieur prochainement.

