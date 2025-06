PRO D2. Un exploit rarissime ! Ce que personne (ou presque) n'avait réussi avant Montauban

Qualifié surprise en finale de ProD2, Montauban a terminé 6e de la phase régulière et s'est hissé jusqu'à la dernière étape. Seul Bordeaux l'a déjà fait.

Ce samedi, Montauban jouera une place en Top 14, à une cinquantaine de kilomètres de ses terres. Une opportunité tant unique qu'inespérée alors qu'ils ont terminé la phase régulière 6e et dernier qualifié. ''Les Gitans de la PRO D2'' se hissent en finale : ''une aventure humaine fabuleuse'' pour MontaubanUne performance que seul l'UBB a déjà réalisée lors de la saison 2010-2011. Le format n'était pas tout à fait le même à l'époque. Le 1er à l'issue de la phase régulière allait directement en Top 14, tandis que les 4 suivants se disputaient une place pour jouer un match d'accession contre le 13e de Top 14.

Au terme de la saison 2010-2011, Bordeaux termine 5e et dernier qualifié pour les phases finales. Le club joue une demi-finale à l'extérieur, puis une finale, et gagne à chaque fois. Les Girondins s'offrent donc un match d'accession en Top 14 face à La Rochelle, et l'emportent. L'UBB ne quittera plus jamais l'élite ensuite.

Les barrages à l'extérieur, un passage souvent rédhibitoire

Jouer un barrage à l'extérieur et accéder tout de même à la finale ensuite est un véritable exploit. Dans l'histoire de la PRO D2, seulement deux équipes, outre l'UBB et Montauban, ont joué un barrage à l'extérieur et sont allées en finale. Les parcours de ce type ont été réalisés dans l'ancien format de la compétition, au même titre que Bordeaux, mais pas en tant que dernier qualifié. VIDEO. PRO D2. A l'envie et au talent, Montauban déjoue tous les pronostics face à BriveAurillac l'a fait en 2004-2005, mais n'est pas monté à l'échelon supérieur. Agen, plus récemment lors de la saison 2014-2015, est parvenu à se hisser jusqu'au match d'accession après avoir joué sa demi-finale (équivalent du barrage) à l'extérieur. Les Agenais ont remporté la dernière rencontre et sont montés en Top 14.

De la 15e place à la finale : l'exploit unique de Montauban

Encore plus incroyable, les Montalbanais ont joué la relégation tout au long de la saison dernière et se sont maintenus in extremis lors du match d'accession, remporté 20-19 contre Narbonne. Une remontée aussi bien exceptionnelle qu'unique dans l'histoire de la PRO D2.

Un an sépare ces deux photos 😳 #PROD2 pic.twitter.com/wcnwei1vGW — Rugby PRO D2 (@rugbyprod2) June 3, 2025

Colomiers avait réalisé une proche performance, 1er de la phase régulière en 2019-2020 avant la coupure liée à la pandémie de covid. La saison précédente, les Columérins avaient pourtant terminé 13e de ProD2, à 1 point du barragiste.

Vos matchs de rugby Grenoble/Montauban et Bayonne/Toulon sur quelle chaîne et à quelle heure ?Tout comme Mont-de-Marsan en 2021-2022 qui termine la saison 1er, alors que l'année précédente le club s'était classé 11e de ProD2, à 7 petits points du barragiste. Ce qu'est en train de réaliser Montauban est donc une prouesse qui illustre la qualité de ce groupe et du travail de son manager.