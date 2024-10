PROD2. 940kg de viande : la puissance du pack de Brive va-t-elle concasser Provence façon tapenade ?

Provence Rugby affronte Brive ce jeudi soir, et son pack le plus destructeur de ProD2. Qui pour ce choc, a sorti tous ses plus beaux bébés…

Ce jeudi soir, c'est dans l’antre de Maurice-David que se tiendra probablement le plus gros choc de ce début de saison de ProD2. Si le petit événement de la soirée sera les retrouvailles entre Jules Plisson et Courtney Lawes, le leader se déplace chez le 7ème, diffusé en prime Time sur Canal Plus Sport.

Si le classement peut paraître sévère, notons qu’en cas de victoire, Provence Rugby peut tout de même dépasser son adversaire du soir : le CA Brive. Une équipe qui maîtrise son sujet en ce début de saison, grâce notamment à un effectif digne d’un club de Top 14.

RUGBY. Courtney Lawes : « Mon plaquage sur Plisson ? C’était juste de la chance »

Notamment devant, ou les Coujoux jouissent d’un pack irrésistible depuis le début de saison. Et pour cause, quelle autre formation de la 2ème division peut se payer le luxe de compter des internationaux Sud-Africain, Gallois, Fidjiens, Australiens et même un centurion anglais, devant ? Et d’afficher un pack à 940kg ce jeudi soir, pour le déplacement dans le 13 ?

Des absences de taille à Aix

A ce titre, le recul d’un cran de Lawes dans la mêlée depuis 2 matchs veut dire ce qu’il veut dire et Brive, toujours plus solide, souhaite donc accentuer sa domination physique. Ainsi, les poutres Ratuva (1m98 pour 122kg) et Timani (2m03 pour 125kg) composeront l’attelage, la première ligne sera toujours aussi épaisse tandis que Vosayaco sera le gros porteur en numéro 8, entouré de Lawes, donc, et Maximin.

Pour un pack aussi lourd que celui des Bleus lors du Tournoi victorieux de 2022, mais aussi un alignement extrêmement haut (plus de 1m98 de moyenne) parmi les 5 prétendants au "lift" du soir. De quoi annoncer la couleur du combat qui attend Provence Rugby, à qui il manquera qui plus est le tonnage de l’expérimenté Francis (135kg, 72 sélections) et la capacité de combat des Ned Hanigan ou du guerrier maison, Guillaume Piazzoli.

PROD2. La solution ''made in Provence'' d’Aix pour contrer les gros porteurs grenoblois en demi-finale

Alors ? Si les coéquipiers de Tei Harrison (ancien coéquipier de Lawes, d’ailleurs) auront tout de même des arguments à vendre au nom de leur statut et de leur correction infligée à Oyonnax (38 à 3) lors de leur dernier réception, la bataille s’annonce féroce.

Eux qui devront non seulement résister aux mastodontes corréziens d’abord, avant de contenir leur banc fort dynamiteur sur lequel on trouvera Carbonneau et Ferté, notamment. Sous peine de finir broyé comme une olive dans une tapenade. D’ordinaire plutôt un savoir faire Provençal…