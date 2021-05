Pro D2. Trop de supporters dans les tribunes ? Aurillac se défend

Ce lundi 17 mai, le Stade Aurillacois a souhaité s’expliquer quant aux grand nombre de personnes présentes dans ces tribunes ce week-end.

Le 15 mai, le site Actu.fr relayait une vidéo où l’on observait un grand nombre de personnes dans les travées du Stade Jean-Alric. En effet l’antre du Stade Aurillacois semblait bien garni durant la rencontre qui l'opposait à Provence Rugby. Une rencontre dans le cadre de la dernière journée de Pro D2 et qui a vu l’équipe à domicile s’imposer largement (43-5). Cette victoire permettait de valider le maintien de l’équipe du cantal en deuxième division.

Pro D2 : à l’heure de jeu, sortie de Paul Boisset. Le Stade mène 36 à 5. Pr sa dernière, le demi de mêlée s’est offert un essai et une transformation ! Si, si ! pic.twitter.com/qjcqCwkFVq May 14, 2021

La victoire aura donc été éclipsée, en partie, par les polémiques autour du public présent dans l’enceinte. Une affluence qui semble en effet bien loin de celle normalement autorisée. Pour rappel, la jauge des 1 000 spectateurs autorisés dans les tribunes ne sera effective qu’à compter du 19 juin. Trois semaines après, elle passera à 5 000 personnes. En attendant, les clubs professionnels sont censés restreindre au minimum la présence dans les enceintes. En clair, seuls les acteurs essentiels à la tenue du match peuvent assister aux rencontres professionnelles. Certains clubs avaient d’ailleurs déjà été repris par la patrouille. Provence Rugby avait notamment été sous le coup d’une mise en demeure pour des raisons similaires.

Le Stade Aurillacois a alors souhaité réagir à l’article d’Actu.fr dans un communiqué officiel. La direction se défend d’avoir distribué des “passes-droits”. Elle explique avoir autorisé “uniquement des joueurs hors groupe, des familles des joueurs venues assister au dernier match sous les couleurs Rouge et Bleu pour un bon nombre de joueurs.” Une réponse qui ne manque pas d’audace et semble bien loin des préoccupations et réglementations sanitaires préconisées par la FFR et le gouvernement. Le club indique néanmoins que l’intégralité des personnes présentes sur la vidéo “ont été testées avant de venir au stade Jean Alric”. À voir si le communiqué permettra au club du Cantal de passer entre les mailles du filet.