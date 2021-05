Pro D2. Pour sa demie, l'USAP n'aura que 500 places à distribuer entre supporters et partenaires

Les supporters vont pouvoir assister à la demi-finale de l'USAP. Mais un tirage au sort devra logiquement avoir lieu.

Les deux clubs qualifiés pour les demi-finales de Pro D2 sont déjà connus : l'USA Perpignan et le RC Vannes. Perpignan, premier du championnat avec 107 points, recevra soit Colomiers, soit Oyonnax pour sa demi-finale à Aimé-Giral le 30 mai prochain. Mais le déconfinement par étapes permettra au public de revenir dans les stades en respectant les règles sanitaires.

Pour L'Indépendant, le Stadium Manager de l'USAP a dévoilé la part des 1000 places qui seront attribuées. On découvre que le club n'aura que 500 places à sa disposition, mais pas toutes pour les supporters. Il faut également permettre aux partenaires, qui ont soutenu durant toute la crise, de pouvoir profiter du gâteau. Le club catalan va donc tirer au sort les chanceux abonnés qui pourront vivre en présentiel l'événement. L'encadrement et les dirigeants feront également partie de ces 500 places, on peut donc se demander la part qu'occuperont les supporters sur les sièges. Le club adverse disposera de 200 places également, alors que la Ligue Nationale de Rugby pourra compter sur 300 places...