PRO D2 - Chris Masoe dans le staff de l'US Carcassonne ?

L'ancien All Black ne fait plus partie du staff du Racing 92. Il pourrait néanmoins rebondir ailleurs.

S'il a brillé sous le maillot des All Blacks, Chris Masoe s'est construit une très belle carrière en France depuis son arrivée en 2008. Et visiblement, il ne compte pas quitter l'Hexagone, après douze années sur le territoire. Passé par le Castres Olympique, le Rugby Club Toulonnais et le Racing 92, l'ancien 3e ligne avait ensuite intégré le staff des Franciliens dès 2017, et l'arrêt de sa carrière.

Son rôle ? Responsable des skills, puis entraîneur de la défense.

Mais Masoe n'a pas été conservé dans le staff ciel et blanc. Sur le marché, il pourrait rebondir du côté de l'Aude. Selon les informations de L'Indépendant, l'US Carcassonne a décidé de l'enrôler. Il "serait d’ailleurs d’ores et déjà en fonction dans le club de la préfecture audoise", précise le journal. A l'USC, Masoe sera en charge de la défense. Un sacré renfort.

Par ailleurs, toujours selon L'Indépendant, un joueur carcassonnais a été contrôlé positif au COVID-19. La rencontre amicale prévue ce vendredi face à l'USAP pourrait être annulée.

Et aussi :

