Pro D2 - ASBH. Menacé, Angelotti se retire, le projet de Dominici en pole

Après de multiples rebondissements, le rachat de l'ASBH pourrait se finaliser en faveur du projet porté par Christophe Dominici.

Vous pensiez le feuilleton du rachat de Béziers terminé avec l'arrivée de Bouscatel ? C'était sans compter sur des rebondissements à faire pâlir les scénaristes d'Hollywood. Une réunion au sommet doit avoir lieu ce samedi à Paris entre les dirigeants de l'ASBH, Christophe Dominici, voire le maire de la ville Robert Ménard et très certainement les avocats des deux parties. Mais sans Louis-Pierre Angelotti. Sponsor du club depuis 20 ans, il a décidé de se retirer après avoir été à l'origine de l'arrivée de Bouscatel. Il explique dans un communiqué avoir reçu "de graves injures et menaces inacceptables et insupportables" pour sa famille, ses collaborateurs et lui-même. Il avait déjà refusé de devenir le principal actionnaire de la formation héraultaise et son président à la demande de la direction en place. Il soutenait depuis le projet de Bouscatel.

Ce dernier semblait avoir convaincu tout le monde. Mais il n'en serait rien. Et le retrait d'Angelotti va rebattre les cartes. Le projet mené en France par Dominici devrait finalement être celui choisi par la direction biterroise. Une passe d'armes qui devrait cependant laisser des traces chez les joueurs, qui n'ont semble-t-il pas été consultés dans cette affaire. Le staff, qui pourrait être remercié alors que l'entraînement vient de reprendre avec la crise du Covid-19. Et les supporters, dont certains sont en colère contre la direction actuelle, et d'autres qui pourraient ne pas accepter l'arrivée de nouveaux propriétaires. Une mise en lumière dont ce serait bien passé le capitaine de l'ASBH Jonathan Best. ''Que l’on nous foute la paix et que l’on arrête de parler de nous !'' lance Jonathan Best