PRO D2. 1 vs 1, De La Fuente face à Saili, une finale aux allures de Super Rugby

L'un est international argentin, l'autre a eu le privilège de vêtir le maillot All Black. Jeronimo De La Fuente et Francis Saili se croiseront ce samedi lors de la finale de Pro D2.

D'un côté Jeronimo De La Fuente, 30 ans et 64 sélections avec l'Argentine. De l'autre Francis Saili, 30 ans également, de seulement 14 jours son aîné, qui a eu la chance d'évoluer à deux reprises sous le maillot All Black et ce malgré une concurrence accrue au poste. Ne vous y trompez pas, il ne s'agit pas là d'un duel comptant pour un match de Rugby Championship ou de Super Rugby. Mais bien d'une finale de Pro D2. Car les deux hommes se retrouveront ce samedi sur la pelouse du GGL Stadium de Montpellier face à face, numéro 12 dans le dos, l'Argentin pour l'USAP, le Néo-zélandais pour le BO. Et pour comprendre comment ces deux joueurs ont atterri dans l'antichambre du Top 14, il faut remonter à quelques mois en arrière. À la fin d'une saison 2019/2020 interrompue par la pandémie de Covid-19, les dirigeants Catalans et Basques ravissent leurs supporters en annonçant la signature de deux pointures au centre. Retour sur ces dernières.

