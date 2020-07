TRANSFERT - L'USAP fait signer Jeronimo De La Fuente.

Très gros coup de l'USAP avec la signature de l'international argentin aux 46 sélections sur la scène internationale.

L'USAP cherchait un centre pour boucler son recrutement... C'est chose faite. Et quel joli coup ! International à 46 reprises avec l'Argentine (pour 6 essais), Jeronimo De La Fuente rejoint le club catalan. Du Super Rugby et les Jaguares à la PRO D2, il n'y a donc qu'un pas. Âgé de 29 ans, De La Fuente va vivre sa première expérience européenne en signant chez les Sang et Or.

International Argentin confirmé, titulaire indiscutable des Pumas, Jeronimo De La Fuente va apporter toute son expérience et son talent au centre de l’attaque usapiste. Explosif, technique, plaqueur, il doit s’imposer comme un des leaders indiscutables de notre équipe. - Christian Lanta via le site officiel du club

Vice-capitaine des Pumas, De La Fuente a disputé les deux dernières Coupes du monde, et notamment affronté le XV de France. Il remplace numériquement Adrea Cocagi, parti à Castres.

Crédit vidéo : yoe91