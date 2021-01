Pourquoi le report des 6 Nations féminin est une très mauvaise nouvelle ?

Reporter le Tournoi des 6 Nations féminin est une réduction des risques de contaminations. Mais pas de la bêtise.

En ce début d'année 2021, les doutes subsistent encore dans tous les domaines. Le monde du rugby est touché, mais ce n'est pas le plus à plaindre. Les matchs professionnels se tiennent malgré quelques reports, les transferts sont toujours au beau fixe et il est possible pour les amateurs de s'entraîner s'ils le désirent. Il faut savoir se remettre à une place décente dans des moments difficiles et en ce début de pandémie, on a pu entendre des discours de présidents souhaitant se tirer la couverture pour éviter d'être celui qui a le plus froid. Compréhensible, mais pas des plus adaptés à la situation.

Prochainement, le Tournoi des 6 Nations devrait se tenir. Une compétition internationale regroupant les meilleures équipes européennes et donc, les meilleurs joueurs. Si les stades sont vides de cris, les canapés sont déformés d'arrière-trains. Le Tournoi continue d'attirer du monde et continuera encore et encore. C'est aussi une superbe vitrine pour le rugby en plus de l'apport sportif qu'un tel événement se tenant chaque année peut apporter.