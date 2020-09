Pourquoi faut-il se réjouir de voir Exeter en finale et non les Saracens ?

Ce qui ressort de ces demi-finales et des statistiques, c'est que les Chiefs d'Exeter ont été l'équipe la plus complète et la plus séduisante : le plus d' essais marqués (4), le plus de défenseurs battus (27), le plus de plaquage réalisés (160). Ils ont su alterner entre le pied (20) pour occuper le camp toulousain (le plus de mètres gagnés avec 706) et le jeu à la main. Certes, le Stade Toulousain a été plus productif, mais les Chiefs ont fait preuve de plus de maîtrise.Ce qui promet une très belle finale. Si le Racing 92 veut décrocher sa première étoile, il va devoir élever son niveau de jeu. Bien sûr, les Racingmen se satisferont d'un scénario identique à celui de la demie. Mais on peut compter sur Exeter pour jouer sa chance à fond. Et vu ce qu'ils ont montré face à Toulouse , ils n'ont clairement plus le costume d'outsider sur les épaules.