Pilier, talonneur, centre ou 8 ? Décathlon Offload vous chausse sur-mesure

Décathlon Offload présente ses 3 nouvelles chaussures haut de gamme destinées à tous les postes et tous les terrains. Découvrez vos futurs crampons.

Dans les travées des magasins Décathlon vous pourrez trouver près de 85 sports différents. Si vous êtes sûrs de trouver votre bonheur parmi toutes les gammes de produits, il manquait une marque pour le sport au ballon ovale. Après Kipsta, Kalenji, Quechua ou Fouganza, Décathlon lançait sa marque OFFLOAD destinée aux amateurs de rugby. Pour la reprise des championnats et après 2 ans de travail, Décathlon Offload a décidé de présenter 3 nouvelles chaussures haut de gamme à destination des amateurs de rugby.

Pour commander la SCORE R900, c'est par ici !

Les ambassadeurs Offload sont déjà conquis par ces nouveaux crampons correspondant à l'ensemble des postes sur le terrain. La Score 900, à destination des lignes arrière, a conquis Teddy Iribaren, demi de mêlée du Racing 92 : "De vrais crampons de rugby. Ils sont plus épais que les modèles foot que j'utilisais avant. Donc plus de sécurité avec un confort et une finesse qui correspondent exactement à ce que je recherche. Pour finir, c'est une chaussure qui convient parfaitement à mon travail de buteur."

Pour commander l'IMPACT R900, c'est par ici !

Et pour le 5 de devants ? Offload a même pensé à notre première ligne adorée en réalisant l'Impact R900 qui favorise l'accroche sur terrain gras avec sa semelle à 8 crampons tout en restant agréable sur l'avant du pied dans les rucks. Clément Ric, pilier droit du LOU, est celui qui en parle le mieux : "En plus d'être confortable, elle est super compétitive que ce soit en mêlée fermée ou dans le jeu courant malgré les sollicitations extrêmes et les terrains durs du moment. Elle n'a rien à envier à ses concurrentes." Et pourtant, sa concurrente est sûrement de la même famille : l'Advance 900. Cette chaussure a été conçue pour les talonneurs, troisièmes lignes ailes ou centres. Elle se distingue par ses crampons mixtes (moulés et vissés) qui favorisent le changement d'appui.

Pour commander l'ADVANCE R900, c'est par ici !

Je suis très agréablement surpris de la qualité de ce produit. Il répond à toutes mes attentes, léger (facilite le déplacement) mais solide. Les chaussures épousent parfaitement le pied. C’est clairement avec ce produit que j’ai ressenti les meilleures sensations depuis le début de notre partenariat. De plus en tant que joueur de première ligne, je peux témoigner de son excellente accroche en mêlée grâce aux crampons fins mais pointus. - Laurent Bouchet, talonneur du FCG, à propos de l'Advance 900.