PHOTO. Le XV de France dévoile son nouveau maillot ! Qu'en pensez-vous ?

Le XV de France a dévoilé son nouveau maillot avant les tests de novembre face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Découvrez cette nouvelle tunique.

À l'orée de la tournée de novembre et des matchs face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon, le XV de France a dévoilé son nouveau maillot. Une tunique qui sera portée pendant l'automne puis lors du Tournoi des 6 Nations. Elle devrait ensuite être remplacée pour la coupe du monde qui aura lieu en France en 2023 dans un peu moins d'un an. Sachez qu'à l'intérieur du maillot, le nom des 1922 clubs ont été inscrits pour rappeler que tous les internationaux sont passés par des clubs amateurs. On retrouve sur l'avant du maillot, des lignes de poussée ou de puissance qui mènent jusqu'au coq et vers la Coupe du monde 2023.