PHASE FINALE. Top 14. Deux solides compositions pour La Rochelle et l'UBB pour cette demi-finale attendue !

Pour cette deuxième demi-finale de Top 14, La Rochelle et Bordeaux se défient à San Sebastian. Au vu des XV de départs, le match risque d'être spectaculaire !

La Rochelle en mode Champions Cup !

On ne change pas une équipe qui gagne ! Ronan O'Gara et ses acolytes l'ont bien compris, et rien ne bouge dans la feuille de match qui a réussi l'exploit en Champions Cup. Pour cela, Wardi, Bourgarit et Atonio seront reconduits, et soutenus par l'expérimenté Sazy et le colossal Skelton. En troisième ligne, Alldritt sera accompagné de Boudehent et du facteur X Botia. Le tandem Kerr-Barlow-Hastoy reste inchangé, tout comme la paire de centres qui est composée de Danty et de Seuteni. Aux ailes, les deux Sud-Africains Rhule et Leyds sont titulaires, avec Brice Dulin pour couronner le tout.

Stade Rochelais 1 R.Wardi 2 P.Bourgarit 3 U.Atonio 4 R.Sazy 5 W.Skelton 6 P.Boudehent 8 G.Alldritt 7 L.Botia 9 T.Kerr-Barlow 10 A.Hastoy 11 R.Rhule 12 J.Danty 13 U.Seuteni 14 D.Leyds 15 B.Dulin 16 Q.Lespiaucq 17 J.Sclavi 18 T.Lavault 19 U.Dillane



20 R.Bourdeau 21 T.Berjon 22 J.Favre 23 G-H.Colombe

L'UBB affûte son équipe !

Bordeaux affiche une équipe avec des ajustements. Charrier et Laïrle ont dû faire face à quelques blessures, mais également aux retours à la compétition de certains joueurs. Le premier changement intervient en première ligne, où l'entrée remarquée de Falatea lui vaut une place de titulaire pour cette demi-finale. L'international a été préféré à Cobillas, qui quitte le groupe bordelais. Lamothe et Poirot tiennent bien leur place. Puis, en deuxième ligne, le Sud-Africain Jandré Marrais est forcé de déclarer forfait, suite à sa blessure contre le LOU. Il est remplacé poste pour postes par Jolmes, et Douglas reste sur le banc. La troisième ligne ne change pas avec Diaby, Bochaton et Willis. La charnière reste aussi en place. Plus généralement, la ligne de trois-quarts de l'UBB reste la même, toujours amputée de Romain Buros ! À noter que sur le banc, Lesgourges retrouve le groupe, tout comme Vergnes-Taillefer.