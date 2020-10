Plus le droit à l'erreur avec la nouvelle formule de la coupe d’Europe !

Si la nouvelle formule de la Champions Cup est alléchante, elle pourrait entraîner la chute prématurée de nombreux ténors du Vieux Continent, pas aidés par le tirage au sort.

Les poules sont donc tombées ! Ce mercredi à Lausanne (Suisse) et dix jours après la finale de Champions Cup 2019/2020 remportée par Exeter aux dépends du Racing 31 à 27, les tirages de la prochaine édition ont donc eu lieu. Et autant vous dire que le jury commis par l’EPCR a eu la main lourde pour les clubs français. Toulouse par exemple, affrontera les tenants du titre d’Exeter et les Irlandais de l’Ulster en matches aller-retour, quand Clermont devra défier le Munster et les Bristol Bears de Semi Radradra ou que le MHR n’aura pas d’autre choix que de se coltiner les ogres du Leinster et des Wasps. Réparties en seulement deux poules de 12 mais sans pouvoir affronter une équipe de son championnat domestique, les équipes tricolores avaient en effet de plus grandes chances de tomber sur des pontes du Vieux-Continent sous ce nouveau format, prévu pour maximiser le niveau de compétition.



Problème, si ces affrontements promettent d’être explosifs, il ne faut pas oublier que seuls les 4 premiers de chaque « super-poule » et non pas le vainqueur de chaque triptyque sortira des phases de groupe. L'on peut donc légitimement questionner l'équité sportive, qui semble être tombée sur l'autel du nouveau format décidé par l'EPCR : il n'est pas farfelu qu'au sein de la poule B par exemple, le Racing et Northampton bénéficient de la relative faiblesse du Connacht pour engranger les points et tous deux finir devant le premier du groupe clermontois, très dense. Si la formule privilégie les poules plus homogènes qu'auparavant, comme souvent rien ne sera parfait et certains pourraient se voir presque biaiser par leur seul tirage. Las, le schéma pour se qualifier pour les quarts de finale prévus début avril là aussi en allers-retours sera donc plus sélectif que par le passé, tout ça avant de pouvoir éventuellement envisager le dernier-carré en rencontres-sèches.

Et cela pourrait donc créer de vrais chamboulements dans la hiérarchie à laquelle nous a habitués la Champions Cup ces dernières années. Ainsi, l’on pense notamment au Stade Toulousain, probablement l’équipe la plus offensive d’Europe à l’heure d’écrire ses lignes ainsi que membre du Final 4 de la dernière saison et pourtant, qui devrait qu’on se le dise avoir toutes les peines du monde à se sortir des griffes du récent vainqueur de la coupe d’Europe et du Premiership. Idem pour Clermont, grand habitué des phases finales de l’EPCR mais qui ne devrait pas en mener large face aux terribles celtes du Munster ni contre le vainqueur de la Challenge Cup et équipe montante outre-Manche, les Bears. D’autant que les Jaunards sont encore bien loin de leur vitesse de croisière habituelle en ce début de saison…

Même son de cloche pour les colosses de Montpellier, qui semblent retrouver de l’allant ces dernières semaines mais dont l’obtention du ticket gagnant relèvera sans doutes du miracle tant on a vu le Leinster de Johnny Sexton et les Wasps de Malakai Fekitoa forts depuis la reprise du rugby le mois dernier. Seul motif de soulagement pour les formations pas gâtées par le tirage : à l’aube d’attaquer cette nouvelle formule, les clubs classés de 5 à 8 dans chaque poule participeront aux huitièmes de finale de Challenge Cup dans la foulée. Histoire de ne pas terminer la saison européenne de manière totalement prématurée…