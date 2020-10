Champions Cup - La composition des poules de la saison 2020-2021 dévoilée !

Le tirage au sort de la phase de poules de la Champions Cup a eu lieu ce mercredi à Lausanne. Découvrez les poules pour 2020/2021.

La saison 2019/2020 des Coupes d'Europe vient tout juste de se terminer qu'on se projette déjà sur la campagne européenne 2020/2021. Pour rappel, cette saison sera particulière en raison du calendrier raccourci et du fait que 24 équipes participeront contre 20 par le passé. Le format a donc été revu avec non pas cinq poules mais deux composées de douze formations chacune. Pour rappel, chaque club fera face à deux adversaires sur quatre week-ends en matchs aller-retour. "Selon les principes fondamentaux pour établir le calendrier de la phase de poules, les clubs joueront uniquement face à des adversaires qui se trouvent dans leur poule, et les clubs d’une même ligue ne peuvent pas s’affronter", rappelle l'EPCR. Les quatre clubs les mieux classés de chaque poule de Champions Cup se qualifieront pour les quarts de finale. Lesquels seront joués en deux manches aller-retour. Les clubs classés de 5 à 8 dans chaque poule participeront aux huitièmes de finale de la Challenge Cup.

Les poules de Champions Cup 2020-2021 :

Poule A

Poule B