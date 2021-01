Pas de panique, Haouas disputera bien le Tournoi

Le pilier du MHR a vu son audience reportée. Il prendra part au prochain Tournoi des 6 Nations.

Bonne nouvelle pour Mohamed Haouas et le XV de France. Le pilier du MHR devait avoir rendez-vous le 29 janvier prochain avec le tribunal correctionnel, afin d'être jugé pour des faits remontant à 2014. Pour rappel, Haouas était impliqué dans des affaires de cambriolage dans des bureaux de tabac. Son audience a finalement été reportée comme l'a précisé son avocat Me Galix pour RMC Sport : ''C'est acquis. C'est une bonne nouvelle pour lui et sa carrière [...] Cela permettra également de bien préparer sa défense.'' Haouas, sélectionné dans la liste des 37 de Fabien Galthié, pourra donc participer au prochain Tournoi des 6 Nations.

L'avocat du joueur précise pour RMC, que la FFR a transmis au tribunal une attestation signée par Serge Simon, confirmant la date du rassemblement à Nice, et du Tournoi des 6 Nations, débutant le 6 février prochain en Italie. Cela a convaincu le Tribunal de reporter son audience de quelques mois.