PARIS SPORTIFS RUGBY. Toulouse en tête et Mallia encore décisif, PRÉDICTIONS ET COTES À SURVEILLER POUR la finale

Les Toulousains partent favoris après une saison de domination. Les Bordelais jouent gros, mais sans complexe pour titre historique.

Toulouse à la mi-temps ?

Bien que les deux équipes proposent un jeu de mouvement, tourné vers l'attaque avec des trois quarts de niveau international, il faut reconnaître que le Stade Toulousain est favori pour cette finale. Sur les huit dernières rencontres, Toulouse n'a perdu qu'une seule fois, et a engrangé beaucoup de confiance lors des phases finales de Champions Cup.

Peu de blessés, une forme optimale et un système de jeu rodé seront probablement synonyme d'une grosse entame de jeu des Toulousains. En face, l'UBB a opéré des changements dans son XV de départ, et pourrait observer un round d'observation.

La cote à suivre : Toulouse mène de 4 points à la mi-temps, 1,72.

Mallia encore décisif ?

Depuis son arrivée en 2021, Juan-Cruz Mallia est un titulaire indiscutable de Toulouse, et un formidable joueur capable d'évoluer au centre, à l'arrière, à l'ouverture, mais surtout à l'aile. C'est d'ailleurs à ce poste qu'il se distingue le plus souvent en phase finale.

Lors de la demi-finale face à La Rochelle, ce dernier a planté un doublé, même chose en Coupe d'Europe ou il a marqué deux essais en quart de finale, et une réalisation en demie. Très en forme, l'Argentin est un électron libre sur le terrain, et se trouve parfaitement avec un certain Antoine Dupont qui lui offre des caviars.

Sur le terrain, les quatre ailiers sont de classe mondiale avec Kinghorn côté toulousain, et Bielle-Biarrey et Penaud pour Bordeaux. Autant vous dire que les essais pourraient pleuvoir, et que le Puma devrait en profiter.

La cote à suivre : Essai de Juan-Cruz Mallia, 2,50.

Orgie de rugby ?

Pour cette finale du championnat de France, les deux meilleures équipes de la saison se retrouvent en finale. Du moins, celles qui ont le mieux joué, pour le plaisir des spectateurs. C'est également la meilleure attaque, Toulouse, avec 765 points inscrits contre la troisième, Bordeaux, avec 677 unités.

Toulouse a dépassé la barre des 100 essais inscrits (103), tandis que les Girondins en ont marqué 80. Cela promet du beau spectacle, et une finale débridée ! Cette saison, il y a eu en moyenne 55 points inscrits lors des deux affrontements de la phase régulière. Toulouse remportant le premier match 29 à 22, et perdant le second 31-28.

La cote à suivre : Plus de 55 points dans le match, 2,20.

A la fin, c'est Toulouse qui gagne

Bien que Bordeaux ait de sérieux arguments à faire valoir, comme le retour de cadres dans le groupe pour cette finale, difficile de stopper la dynamique de Toulouse. Les tenant en titre sont en passe de réaliser un nouveau doublé historique avec la Coupe d'Europe, ce qui rajoute une motivation supplémentaire.

Au-delà des enjeux, Toulouse a cette faculté de gagner les matchs, d'être réaliste dans les temps forts et de distancer rapidement ses adversaires. Face à Paris, Bordeaux est passé à quelques centimètres de jouer des prolongations, si le buteur de la capitale n'avait pas manqué l'ultime transformation. Cette fois, ce devrait être trop juste.

La cote à suivre : victoire de Toulouse, 1,29.

