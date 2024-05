PARIS SPORTIFS RUGBY. Les meilleures cotes des demi-finales : 4,30 pour une victoire de Toulouse

L'expérience des grands matches pourrait jouer en faveur de Toulouse face aux Harlequins novices. Les meilleures cotes des demi-finales.

Toulouse vs Harlequins

Bien que cette affiche soit la dernière du week-end, c'est sans doute celle qui passionne le plus les fans de rugby dans l'Hexagone. Qu'on supporte ou non la formation haut-garonnaise, il s'agit de la dernière représentante tricolore dans cette compétition. Une équipe qui part avec l'avantage de jouer une fois de plus un match couperet à domicile. Et qui possède aussi l'expérience de ces grands rendez-vous contrairement aux Anglais. Dont c'est la première apparition en demie. Difficile donc de ne pas voir les locaux en favori. Mais attentions aux sujets de Sa Majesté, très joueurs également.

La cote audacieuse : Toulouse gagne de 8 à 14 points, cote à 4,30

Leinster vs Northampton

Comme Toulouse, le Leinster parait intouchable dans son jardin de Dublin. Et comme Toulouse, la province irlandaise fait la part belle aux internationaux. Certains manqueront à l'appel. Mais le collectif des Leinstermen est tellement rodé, que l'absence de certains éléments ne se fait pas sentir (ou presque). Northampton/Harlequins, même combat. Leur salut passera par le jeu. Ils ne peuvent pas se permettre de défendre pendant 80 minutes. Sous peine d'exploser en vol.

La cote : Doublé de Lowe, cote à 4,50

Sharks vs Clermont

Les Auvergnats ne sont pas favoris chez notre partenaire. Et ce, alors que ce match aura lieu en terrain neutre. Les Sud-Africains ont fait de cette compétition leur objectif principal. Mal embarqués en championnat, il rêve d'être les premiers joueurs de la pointe de l'Afrique à inscrire leur nom au palmarès d'une compétition européenne. La tâche s'annonce ardue pour des Clermontois qui soufflent le chaud et le froid cette saison. Mais qui, comme leurs adversaires, veulent aller au bout.

La cote audacieuse : B. Jauneau et F. Lee marquent un essai, cote à 11

Gloucester vs Trévise

L'affiche qui passe un peu inaperçue ce week-end. Néanmoins, les Italiens réalisent une belle saison en championnat et restent sur quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Comme à Toulouse et au Leinster, on retrouve beaucoup d'internationaux italiens dans les rangs des visiteurs. Des joueurs qui se connaissent bien et rêvent de se hisser en finale. Ils ne sont pas favoris, mais ils ont de sérieux arguments à faire valoir.

La cote audacieuse : Trévise gagne de 1 à 7 points, cote à 4,30

