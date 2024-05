PARIS SPORTIFS RUGBY. 3,25 pour Toulouse, 3,65 pour Béziers, nos cotes à suivre pour ces matchs décisifs

Les cotes s'inversent en faveur de Toulouse pour cette finale face au Leinster. Béziers vs Brive : Qui sortira vainqueur de ce choc en barrages ?

Une fois n'est pas coutume, Toulouse n'est pas favori dans cette finale au sommet. Chez notre partenaire Winamax, la cote pour un succès des rouge et noir était supérieure à celle du Leinster. "Était", car les mouches ont changé d'âne cette semaine. Désormais, c'est le leader du championnat de France qui affiche la plus petite cote.

Ce que l'on espère, pour employer la formule consacrée, c'est que l'enjeu ne prendra pas le pas sur le jeu. Ces deux formations ont régalé pendant toute la saison. Et on espère voir du spectacle sur terrain neutre. Espérons également que les deux camps sauront être disciplinés pour que le match se joue à 15 contre 15 de la première à la dernière seconde.

La cote à suivre : si vous êtes joueurs, la cote pour un succès de Toulouse avec plus de 49,5 points inscrits est à 3,25

Béziers vs Brive

Ce jeudi, Grenoble a montré la voie en dominant nettement Dax dans le cadre du premier barrage de la deuxième division. Les Isérois l'emportant sur le score sans appel de 58 à 10. Ce second match va-t-il connaitre un scénario identique ? On peut sérieusement en douter. Les Brivistes pourraient poser des problèmes aux locaux. La tension plane au-dessus de cette rencontre entre un ancien pensionnaire de l'élite et une équipe qui rêve d'y accéder. On pourrait assister à un match très serré.

La cote à suivre : Béziers gagne de 1 à 7 points, cote à 3,65

L'autre finale de ce week-end européen verra les Sud-Africains des Sharks défier les Anglais de Gloucester. Si cette rencontre se joue sur terrain neutre, une équipe jouera pratiquement à domicile. Cela pourrait avoir un impact sur le résultat final. Cependant, il ne faut pas enterrer les Sharks trop rapidement. Leur objectif est clair : être la première équipe sud-africaine à remporter une compétition européenne. Ils n'ont que ça à jouer et vont tout donner dans la bataille. Ils sont d'ailleurs favoris chez notre partenaire.

La cote à suivre : cote à 5,90 pour un essai de W. Kok et M. Mapimpi.

