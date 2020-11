Ntamack et Dupont, les chouchous de la presse étrangère

Ce samedi soir, le XV de France signait encore une belle prestation face à l'Irlande. Qu'en pense la presse étrangère ?

Le journal anglais du Telegraph souligne la prestation XXL de la charnière Dupont/Ntamack, malgré "une finale un peu plate" due à un Stade de France désert, réduit de sa "cacophonie habituelle". Mais la faute n'est pas sur les joueurs selon eux, et encore moins les Français qui ont marqué 4 essais "dont deux absolument stupéfiants" : "une victoire 35-27 qui fera saliver les amateurs de rugby sur la perspective que les Bleus poursuivent leur trajectoire actuelle la saison prochaine". Mais qui a marqué les esprits ? Outre-Manche, "l'impressionnant quatuor d'Antoine Dupont, Romain Ntamack, Gaël Fickou et Virimi Vakatawa" ravit, ainsi que Grégory Alldritt et Charles Ollivon devant, et le tout sous l'influence de Shaun Edwards "qui commence clairement à porter ses fruits". Outre le focus sur ce nouveau XV de France, le Telegraph estime qu'avec cette équipe, le Tournoi des 6 Nations a pris une nouvelle dimension.

Mais qu'en pensent nos homologues irlandais de l'Irish Times ? Tout d'abord, ils tiennent à rappeler que les hommes en verts n'ont remporté que 5 manches sur le sol parisien depuis la Seconde Guerre Mondiale, qualifiant la ville lumière de "cimetière" pour le XV du trèfle. Sans manquer d'humour, ils soulignent que la vraie question à se poser est "comment Rob Kearney peut-il avoir un bronzage comme ça la veille de novembre ?".